Захотів позбутися болю в суглобах: в Індії пенсіонер під "липовими" документами вакцинувався 12 разів

Захотів позбутися болю в суглобах: в Індії пенсіонер під "липовими" документами вакцинувався 12 разів

Аби його не "спалили", він їздив з фейковими документами до різних пунктів вакцинації.

84-річний мешканець Індії Брахамдєв Мандал незаконно вакцинувався проти коронавірусу 12 разів, бо хотів позбутися болю в суглобах. Кожного разу чолововік проходив курс вакцинації під іншим іменем та прізвищем.

Про це випадок пише Daily Mail.

Зазначається, чоловік вакцинувався 12 разів протягом року - у період з 13 лютого 2021 року по 4 січня 2022 року. Він навіть зробив дві вакцини протягом півгодини одна від одної в один день.

Чоловік протягом 8 років страждав на бюлі в суглобах і саме тому вирішив вакцинуватися проти коронавірусу більшу кількість разів, ніж дозволено відповідно до норм ВООЗ. Для незаконної вакцинації Мандал користувався "липовими" документами. Він розповів, що їздив до різних пунктів вакцинації в районі Мадхепура. Після проходження 12 курсу щеплення Мандала спіймала поліція.

Пенсіонеру вже висунули низку звинувачень, але через вік суд може проявити до нього поблажливість. Лікарі вважають, що здоров'ю чоловіка після 12 щеплень нічого не загрожує.

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