Загроза чуми з РФ: Китай терміново посилює контроль на кордоні

Китай — Росія / © Associated Press

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Китай посилює санітарний контроль на кордоні з Росією після повідомлень про можливий випадок легеневої чуми в Сибіру. У прикордонних регіонах уже проводять екстрені наради та готують додаткові протиепідемічні заходи.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

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У місті Маньчжоули влада наголосила на необхідності посилити епідеміологічний нагляд спільно з портовими й митними службами. Йдеться про контроль за людьми, вантажами та іншими транскордонними переміщеннями.

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У Хулунбуїрі, приблизно за 200 км від Маньчжоули, оприлюднили окреме попередження для людей, які нещодавно повернулися з Росії. Їм радять уважно стежити за можливими симптомами.

Водночас китайська сторона визнає, що випадок у Росії ще не отримав остаточного офіційного підтвердження. Однак через специфіку установи, де сталася смерть, а також природні осередки чуми в регіоні місцева влада вже обговорює заходи зі зниження ризиків.

Що сталося у Росії

Йдеться про смерть 28-річної Дар’ї Шипілової, лаборантки Іркутського науково-дослідного протичумного інституту. 30 вересня їй стало зле на роботі, а через два дні вона померла.

За однією з версій, жінка могла заразитися легеневою чумою після того, як випадково розбила пробірку зі збудником. Водночас її мати заявила, що не вірить у таку версію подій.

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Після цього США та Всесвітня організація охорони здоров’я закликали Росію до більшої прозорості.

До контролю долучилася і Монголія

Посилити заходи безпеки вирішила також Монголія, яка має протяжний кордон із Росією.

У місцевому МОЗ заявили, що нинішній рівень ризику оцінюється як низький, однак відповідним службам доручили вжити запобіжних заходів і продовжувати постійний моніторинг.

Тим часом у китайських соцмережах поширюються припущення щодо можливого карантину. Жителям північно-східних регіонів країни радять мати запас продуктів тривалого зберігання та необхідних ліків.

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Що відомо про можливий випадок чуми в Росії

Китай уже коментував повідомлення про ймовірний випадок легеневої чуми в Сибіру. У МЗС країни заявили, що Пекін підтримує з Росією тісний обмін інформацією та співпрацю у сфері профілактики й контролю інфекційних захворювань, зокрема чуми.

Приблизно за місяць до інциденту Іркутський протичумний інститут разом із китайськими фахівцями проводив навчання з реагування на спалахи інфекцій та контролю захворювань у прикордонних регіонах.

Раніше ЗМІ повідомили про смерть 28-річної лаборантки в Іркутській області. За однією з версій, вона могла заразитися після того, як під час роботи розбила пробірку зі збудником небезпечної інфекції. Жінку госпіталізували з тяжкою пневмонією, однак за кілька днів вона померла.

Після цього в кількох медичних закладах регіону запровадили карантинні заходи. Водночас офіційно діагноз чуми у померлої досі не підтверджений.

ВООЗ повідомляла, що аналізи працівниці лабораторії та людей, які контактували з нею, були негативними щодо перевірених особливо небезпечних патогенів. Симптомів у контактних осіб також не зафіксували.

В організації зазначили, що доказів подальшого поширення інфекції немає, однак головною невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу у померлої.

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