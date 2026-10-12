ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1275
Час на прочитання
3 хв

Загроза чуми з РФ: Китай терміново посилює контроль на кордоні

У прикордонних регіонах уже проводять екстрені наради та готують додатковий контроль за людьми й вантажами.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Китай - Росія

Китай — Росія / © Associated Press

Китай посилює санітарний контроль на кордоні з Росією після повідомлень про можливий випадок легеневої чуми в Сибіру. У прикордонних регіонах уже проводять екстрені наради та готують додаткові протиепідемічні заходи.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

У місті Маньчжоули влада наголосила на необхідності посилити епідеміологічний нагляд спільно з портовими й митними службами. Йдеться про контроль за людьми, вантажами та іншими транскордонними переміщеннями.

У Хулунбуїрі, приблизно за 200 км від Маньчжоули, оприлюднили окреме попередження для людей, які нещодавно повернулися з Росії. Їм радять уважно стежити за можливими симптомами.

Водночас китайська сторона визнає, що випадок у Росії ще не отримав остаточного офіційного підтвердження. Однак через специфіку установи, де сталася смерть, а також природні осередки чуми в регіоні місцева влада вже обговорює заходи зі зниження ризиків.

Що сталося у Росії

Йдеться про смерть 28-річної Дар’ї Шипілової, лаборантки Іркутського науково-дослідного протичумного інституту. 30 вересня їй стало зле на роботі, а через два дні вона померла.

За однією з версій, жінка могла заразитися легеневою чумою після того, як випадково розбила пробірку зі збудником. Водночас її мати заявила, що не вірить у таку версію подій.

Після цього США та Всесвітня організація охорони здоров’я закликали Росію до більшої прозорості.

До контролю долучилася і Монголія

Посилити заходи безпеки вирішила також Монголія, яка має протяжний кордон із Росією.

У місцевому МОЗ заявили, що нинішній рівень ризику оцінюється як низький, однак відповідним службам доручили вжити запобіжних заходів і продовжувати постійний моніторинг.

Тим часом у китайських соцмережах поширюються припущення щодо можливого карантину. Жителям північно-східних регіонів країни радять мати запас продуктів тривалого зберігання та необхідних ліків.

Що відомо про можливий випадок чуми в Росії

Китай уже коментував повідомлення про ймовірний випадок легеневої чуми в Сибіру. У МЗС країни заявили, що Пекін підтримує з Росією тісний обмін інформацією та співпрацю у сфері профілактики й контролю інфекційних захворювань, зокрема чуми.

Приблизно за місяць до інциденту Іркутський протичумний інститут разом із китайськими фахівцями проводив навчання з реагування на спалахи інфекцій та контролю захворювань у прикордонних регіонах.

Раніше ЗМІ повідомили про смерть 28-річної лаборантки в Іркутській області. За однією з версій, вона могла заразитися після того, як під час роботи розбила пробірку зі збудником небезпечної інфекції. Жінку госпіталізували з тяжкою пневмонією, однак за кілька днів вона померла.

Після цього в кількох медичних закладах регіону запровадили карантинні заходи. Водночас офіційно діагноз чуми у померлої досі не підтверджений.

ВООЗ повідомляла, що аналізи працівниці лабораторії та людей, які контактували з нею, були негативними щодо перевірених особливо небезпечних патогенів. Симптомів у контактних осіб також не зафіксували.

В організації зазначили, що доказів подальшого поширення інфекції немає, однак головною невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу у померлої.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie