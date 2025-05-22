“Загроза демократії”: влада Німеччині розгляне заборону проросійської партії АдН

Влада ФРН розгляне можливість повної заборони діяльності пророссійської партії АдН

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Можливість заборони ультраправої німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) повинна бути серйозно розглянута владою ФРН. Діяльність цієї політичної сили потрібно сприймати як «дуже серйозну загрозу для демократії» Німеччини.

Про це заявила міністерка юстиції ФРН Стефані Хубіг в інтервʼю FAZ.

Міністерка нагадала, що Федеральне відомство захисту конституції (BfV) Німеччини раніше вже визнало АдН правоекстремістською партією. А це рішення, своєю чергою, передбачає «обов’язковий розгляд питання про заборону партії».

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Хубіг повідомила, що федеральний уряд має провести відповідні консультації, щоб визначити процедуру можливої заборони та знайти спільне рішення.

«Дискусія також повинна відбутися і в Бундестазі, і в Бундесраті [у нижній та верхній палатах парламенту ФРН — ред.]», — підкреслила міністерка юстиції.

За її словами, результатом очікуваного обговорення не обов’язково буде заборона діяльності АдН.

«Але якщо після ретельного розгляду будуть виявлені підстави для цього, то буде важко пояснити, чому цей інструмент не використовується», — зауважила Стефані Хубіг.

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Нагадаємо, заклики до заборони АдН посилилися після того, BfV змінило класифікацію партії на «підтверджену правоекстремістську», підвищивши статус її небезпеки з «підозрюваної в екстремізмі». Таке рішення розширює повноваження уряду з контролю діяльності партії, зокрема з використанням методів спецслужб.