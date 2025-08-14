ТСН у соціальних мережах

Світ
27
2 хв

Загроза для України: військовий оглядач оцінив військові навчання у Білорусі «Захід-2025»

Росія може залучити своїх резервістів на спільні з Білоруссю навчання «Захід-2025» під виглядом безпечних маневрів, що дозволить Кремлю швидко сформувати значні сили для подальших дій.

Військові навчання у Білорусі

Кремль може перетворити заплановані на 2025 рік спільні маневри з Білоруссю «Захід-2025» на приховану мобілізацію, залучивши до них резервістів під виглядом участі у звичайних навчаннях.

Про це в етері Еспресо заявив військовий оглядач Василь Пехньо.

«Сам факт навчання в Білорусі… Є чотири різних трактування того, як вони можуть розгортатися. Перше — це загроза для наших північних кордонів. Будь-яка концентрація російських військ там — це завжди ризик, який ми маємо розглядати», — наголосив він.

За словами експерта, в нинішніх умовах Україна здатна своєчасно відстежити реальну ситуацію та відреагувати.

«Друге — це потенційна загроза для наших західних партнерів, зокрема для Сувальського коридору, країн Балтії та Польщі. Але цей сценарій малоймовірний. Є й третій варіант — повна окупація Білорусі, але він також малоймовірний», — додав Пехньо.

Водночас він вважає найімовірнішим сценарій, який підтримує, зокрема, розвідка Латвії.

«Вони схиляються до того, що це може бути елемент прихованої мобілізації в Росії. Коли резервістів залучають на навчання не під соусом „ви їдете на СВО“, а під виглядом безпечних маневрів у дружній Білорусі. Там можна зібрати значну кількість військ і одномоментно отримати мобілізований ресурс у своїх руках», — пояснив оглядач.

Він зауважив, що далі постає питання, де цей ресурс буде використано.

«Можуть, як зараз каже президент, із Курщини перемістити його на Новопавлівський напрямок. А можуть, як дубинку, нависнути над країнами Балтії і продовжувати інформаційний тиск, маючи вже певне угруповання військ. Тому я розглядаю цей варіант як найбільш ймовірний додатковий елемент мобілізації для Росії», — підсумував Пехньо.

Раніше повідомлялося, що Україна відстежує пересування російських військ у Білорусі перед навчаннями «Захід-2025».

Ми раніше інформували, що у вересні на території сусідньої Білорусі відбудуться російсько-білоруські військові навчання “Захід-2025”. Під час них відпрацюють застосування ядерної зброї та «Орєшніка».

