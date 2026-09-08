Загроза дуже затяжного конфлікту: Пентагон оцінив реальні перспективи завершення війни

В Пентагоні вважають, що війна в Україні може тривати ще роками / © Associated Press

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Заступник міністра оборони США з політики Елбрідж Колбі попередив про загрозу переростання війни в Україні у дуже затяжний конфлікт. За його словами, російська окупаційна армія активно відновлює свої військові сили та потужності оборонно-промислового комплексу.

Про це він заявив під час 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка відбулася онлайн під спільним головуванням міністрів оборони Великої Британії та Німеччини у вівторок, 8 вересня.

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Прогнози Пентагону щодо термінів війни

Американський посадовець наголосив на необхідності довгострокового планування підтримки українських сил.

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«Ми повинні бути готові до тривалого конфлікту і до того, що вимоги України зберігатимуться в найближчі місяці та роки», — підкреслив Колбі.

З огляду на ці серйозні виклики генеральний секретар НАТО Марк Рютте також звернувся до міжнародних партнерів. Він закликав союзників України не зупинятися і обов’язково збільшити обсяги життєво необхідної військової підтримки. Керівник Північноатлантичного альянсу попросив усі нації активізувати зусилля для пошуку додаткових фінансових ресурсів.

«Держави повинні копнути глибше, я вважаю, що у нас просто немає іншого вибору», — заявив Рютте учасникам зустрічі.

Потреба ЗСУ у безпілотниках

Під час засідання міністр оборони України Євгеній Хмара звернув особливу увагу партнерів на критичну важливість сучасних технологій. За його словами, саме масштабне використання безпілотних апаратів наразі забезпечує переважну більшість успіхів ЗСУ на фронті.

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«До 90% нашого успіху на полі бою забезпечують дрони», — прямо заявив очільник українського оборонного відомства.

Він наполегливо попросив союзників ухвалити всі необхідні фінансові рішення до листопада, щоб українські захисники побачили реальні результати вже цієї зими.

Постачання систем протиповітряної оборони

Окрім дронів союзники також зосередилися на питанні захисту українського неба від ракетного терору напередодні холодів. Європейські партнери взяли на себе додаткові зобов’язання щодо закупівлі більшої кількості американських зенітно-ракетних комплексів Patriot для потреб армії.

Західні країни пообіцяли оперативно надіслати Києву дефіцитні ракети з власних військових запасів. Це рішення має допомогти українцям вистояти взимку та надійно захистити критичну інфраструктуру від нищівних ворожих ударів.

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Учасники зустрічі погодилися, що швидкість надання такої зброї зараз є абсолютно ключовим фактором. Лише вчасні поставки систем протиповітряної оборони дозволять мінімізувати катастрофічні наслідки від підступних атак російських окупантів.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент різко висловився про російські дії в Україні і назвав їх «одними з найгірших речей, які бачив у житті». Водночас він наголосив на необхідності продовжувати дипломатичний діалог із Росією, якщо США та інші країни хочуть зупинити війну.

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