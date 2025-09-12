Загроза ядерної війни між РФ і НАТО: що відпрацьовують на навчаннях у Білорусі

Президент РБ Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

На тлі зростання напруженості між НАТО та Кремлем Росія й Білорусь розпочали військові навчання, які включають «планування застосування ядерної зброї» та випробування балістичних ракет. Ці події викликають особливу увагу після того, як 10 вересня польські війська збили кілька російських безпілотників, що перетнули кордон Польщі.

Про це повідомляє Newsweek.

Ядерні навчання та інцидент з дронами: деталі

Європейські лідери висловили тривогу після того, як Польща заявила про збиття кількох російських дронів, які в середу увійшли до її повітряного простору. Це стало першим прямим військовим зіткненням країни НАТО з Росією від моменту її повномасштабного вторгнення до України 2022 року.

Після цього Польща остаточно закрила свій кордон із Білоруссю, а генсек НАТО Марк Рютте оголосив про старт операції «Східний вартовий», що має на меті посилити оборону східного флангу Європи.

Зазначені військові навчання Росії та Білорусі були заплановані ще до інциденту з дронами. Вони включають тактичні наземні маневри та морські дії за участю танкера, великого протичовнового корабля, буксира та десантного корабля, які розміщені в районах Північного Льодовитого океану.

Навчання триватимуть до 16 вересня і передбачають різні тактичні вправи: відбиття авіаударів, протидію диверсійним підрозділам противника, а також планування застосування ядерної зброї та випробування новітньої російської балістичної ракети середньої дальності «Орешнік».

Міністерство оборони Росії зазначило, що навчання проводитимуться поетапно: перший етап зосереджений на відбитті атак, а другий — на «відновленні територіальної цілісності Союзної держави та розгромі противника, зокрема за участю коаліційного угруповання сил дружніх держав».

Місія НАТО «Східний вартовий» розпочинається негайно та передбачатиме інтеграцію повітряних і наземних баз, а також низки активів. Країни-члени НАТО, включно з Великою Британією, Францією та Німеччиною, пообіцяли свою підтримку місії.

Нагадаємо, порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками пов’язують з військовими навчаннями Росії та Білорусі «Захід–2025», під час яких близько 40000 солдатів будуть розгорнуті поблизу польських кордонів. Заступник міністра оборони Польщі зазначив, що потрібно пам’ятати про наступальний характер російсько-білоруських навчань.