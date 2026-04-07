Загроза ядерної війни: Макрон скликав термінове засідання Ради оборони

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон скликав засідання Ради національної оборони та безпеки на середу о 8:30 ранку для обговорення ситуації в Ірані та на Близькому Сході.

Про це пише французька газета Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

На зустрічі зберуться міністри та посадовці, відповідальні за питання безпеки, після погрози президента США Дональда Трампа у вівторок знищити «цілу цивілізацію» після закінчення терміну дії його ультиматуму, а також заяви Ірану про те, що він «готовий до всіх сценаріїв».

Чи буде ядерний удар по Ірану

Деякі ЗМІ ці погрози інтерпретують як відкриття дверей для використання ядерної зброї Сполученими Штатами, хоча Білий дім заперечував цю можливість.

«Жодна військова мета не виправдовує масового руйнування інфраструктури суспільства чи навмисного заподіяння таких страждань цивільному населенню „, — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який був „глибоко стурбований“ заявами президента США.

Зауважимо, що видання The Guardian заявило можливе застосування ядерного удару по Ірану вже цієї ночі. Такий висновок зробили на підставі останніх заяв віцепрезидента Джей Ді Венса.

«Абсолютно нічого з того, що віцепрезидент сказав тут, не натякає на це, ви, клоуни», — відписали комунікаційники Трампа.

Раніше Трамп заявив, що Іран можна «знищити» за одну ніч. Він натякав, начебто «ця ніч може настати вже завтра (7 квітня)».

Своєю чергою Пакистан офіційно звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням відстрочити на два тижні виконання погроз щодо ударів по Ірану.