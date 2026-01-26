Загроза імпічменту змусила Трампа відступити від Гренландії - Reuters

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Плани адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Гренландії зазнали змін через занепокоєння законодавців можливістю імпічменту.

Плани адміністрації США щодо Гренландії, які включали ймовірне введення тарифів та розгляд можливості військового впливу на острів, були переглянуті після активної реакції американських законодавців. На думку експертів, рішення Трампа ухвалюватися у централізованому форматі, без консультацій із дипломатами та фахівцями з національної безпеки, створювало непередбачувану ситуацію для союзників США та підривало довіру до Вашингтона.

За даними Reuters, на початку січня в Конгресі обговорювали можливі наслідки будь-яких військових дій щодо Гренландії. Деякі республіканські законодавці відверто висловлювали побоювання, що такі кроки можуть стати підставою для початку процедури імпічменту проти президента. У зв’язку з цим адміністрація була змушена відмовитися від загрози введення тарифів для союзників та переорієнтувати свої дії на дипломатичне врегулювання ситуації.

В результаті Трамп оголосив, що досягнув попередніх домовленостей із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо Гренландії та Арктичного регіону в цілому. При цьому військова операція проти території Данії не розглядалася серйозно.

Експерти зазначають, що такий підхід — централізоване ухвалення рішень невеликою групою довірених радників — є типовим для другого терміну Трампа, але він одночасно збільшує ризики дипломатичних конфліктів та непередбачуваних наслідків для стратегічних союзників США.

Як відзначила колишня посадовиця Пентагону Кори Шейк, навіть сама загроза військового захоплення Гренландії завдала шкоди репутації США: «Трамп настільки непередбачуваний у своїх погрозах, що союзники більше не можуть бути впевнені у стабільності рішень Вашингтона».

Таким чином, реакція законодавців та побоювання щодо імпічменту змусили адміністрацію США переглянути свої плани, відмовившись від потенційно радикальних кроків і зробивши ставку на дипломатичне врегулювання.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте визнав слушність позиції президента США Дональда Трампа, який претендує на Гренландію, щодо необхідності захисту арктичного регіону. Росія та Китай нарощують там активність, що змушує Альянс діяти рішучіше.