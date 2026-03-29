Диктатор Путін

Реклама

Якби Путін зважився на удар по території НАТО через Сувальський коридор, він не зміг би досягти перемоги.

Про це розповів колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США, дипломат Метью Брайза в етері телеканалу Еспресо.

«Раніше вважалося, що Естонія не зможе стримувати російське вторгнення довше кількох днів, а нині її спроможності, ймовірно, значно зросли. На східному фланзі НАТО цьому сприяє постійна присутність союзних сил у всіх трьох країнах Балтії», — зазначив він.

Реклама

Брайза також підкреслив важливість розширення Альянсу.

«Вступ Фінляндії до НАТО також має велике значення: вона має більше артилерії, ніж будь-яка інша країна-член Альянсу, і здатна перейти до повної бойової готовності швидше, ніж будь-хто інший. Крім того, Фінляндія має великий резерв підготовлених військових — фактично кожен чоловік може стати бійцем — а також мережу тунелів для захисту цивільного населення», — додав дипломат.

За його словами, членство Швеції в НАТО також істотно впливає на безпекову ситуацію.

Воно зменшує ризик потенційної окупації Росією острова Готланд, що могло б позбавити НАТО можливості оперативно підсилювати балтійські держави.

Реклама

«Отже, після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну його позиції значно ослабли. Якби він коли-небудь наважився на удар по території НАТО через Сувальський коридор, цілком очевидно, що перемогти він не зміг би», — наголосив Брайза.

Водночас він попередив про інший небезпечний сценарій.

«Однак те, що мене давно турбує — ще з лютого 2014 року — це можливість, що Путін може вдатися до „сірої“ військової операції, подібної до тієї, яку ми бачили в Криму та на Донбасі з так званими зеленими чоловічками», — пояснив він.

«За такого сценарію у віддалених східних районах однієї з балтійських країн можуть з’явитися військові без розпізнавальних знаків. Росія заперечуватиме свою причетність, водночас встановлюючи контроль над територією», — додав дипломат.

Реклама

За його словами, згодом ситуація може розвиватися за вже знайомим сценарієм.

«А згодом Путін може просто заявити: „Так, це наші військові — і ми нікуди не підемо“, — зазначив він.

На думку Брайзи, у такому випадку Альянс опиниться перед складним вибором: реагувати й ризикувати ядерною ескалацією або утриматися від дій.

Це, своєю чергою, може поставити під сумнів дієвість 5-ї статті НАТО.

Реклама

«Тож найбільше мене турбують саме такі дії Росії, що не дотягують до порогу прямого застосування статті 5. Щодо повномасштабного наступу через Сувальський коридор, я вважаю його малоймовірним і не вірю, що Росія змогла б перемогти», — резюмував Брайза.

