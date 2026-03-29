Загроза нападу на Естонію: Путін може вдатися до «сірої військової операції» — дипломат
Не виключено, що Кремль може застосувати сценарій за аналогією з подіями у Криму та на Донбасі, коли діяли так звані «зелені чоловічки».
Якби Путін зважився на удар по території НАТО через Сувальський коридор, він не зміг би досягти перемоги.
Про це розповів колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США, дипломат Метью Брайза в етері телеканалу Еспресо.
«Раніше вважалося, що Естонія не зможе стримувати російське вторгнення довше кількох днів, а нині її спроможності, ймовірно, значно зросли. На східному фланзі НАТО цьому сприяє постійна присутність союзних сил у всіх трьох країнах Балтії», — зазначив він.
Брайза також підкреслив важливість розширення Альянсу.
«Вступ Фінляндії до НАТО також має велике значення: вона має більше артилерії, ніж будь-яка інша країна-член Альянсу, і здатна перейти до повної бойової готовності швидше, ніж будь-хто інший. Крім того, Фінляндія має великий резерв підготовлених військових — фактично кожен чоловік може стати бійцем — а також мережу тунелів для захисту цивільного населення», — додав дипломат.
За його словами, членство Швеції в НАТО також істотно впливає на безпекову ситуацію.
Воно зменшує ризик потенційної окупації Росією острова Готланд, що могло б позбавити НАТО можливості оперативно підсилювати балтійські держави.
«Отже, після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну його позиції значно ослабли. Якби він коли-небудь наважився на удар по території НАТО через Сувальський коридор, цілком очевидно, що перемогти він не зміг би», — наголосив Брайза.
Водночас він попередив про інший небезпечний сценарій.
«Однак те, що мене давно турбує — ще з лютого 2014 року — це можливість, що Путін може вдатися до „сірої“ військової операції, подібної до тієї, яку ми бачили в Криму та на Донбасі з так званими зеленими чоловічками», — пояснив він.
«За такого сценарію у віддалених східних районах однієї з балтійських країн можуть з’явитися військові без розпізнавальних знаків. Росія заперечуватиме свою причетність, водночас встановлюючи контроль над територією», — додав дипломат.
За його словами, згодом ситуація може розвиватися за вже знайомим сценарієм.
«А згодом Путін може просто заявити: „Так, це наші військові — і ми нікуди не підемо“, — зазначив він.
На думку Брайзи, у такому випадку Альянс опиниться перед складним вибором: реагувати й ризикувати ядерною ескалацією або утриматися від дій.
Це, своєю чергою, може поставити під сумнів дієвість 5-ї статті НАТО.
«Тож найбільше мене турбують саме такі дії Росії, що не дотягують до порогу прямого застосування статті 5. Щодо повномасштабного наступу через Сувальський коридор, я вважаю його малоймовірним і не вірю, що Росія змогла б перемогти», — резюмував Брайза.
Раніше повідомлялося, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв, відомий як рупор Кремля в соцмережах, заявив, що Естонія «належала Росії так само, як і Донбас».
Ми раніше інформували, що експерт Сергій Кузан зазначає, що північно-східні райони Естонії можуть стати ціллю російської агресії.