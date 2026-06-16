Загроза наступу з Білорусі: Лукашенко шокував новою заявою щодо війни в Україні

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що глава Кремля Володимир Путін нібито не зацікавлений у втягуванні Білорусі у війну проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю Лукашенка Al Arabiya English, пише Белта.

Відповідаючи на питання про можливий новий наступ з території Білорусі, Лукашенко запевнив, що вони з Путіним багато разів обговорювали цю тему.

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За його словами, Путін нібито сказав: «Ми розуміємо, що вступ Білорусі в якусь якість у війну, в конфлікт — неприйнятний. Це більше буде шкоди, ніж користі».

Лукашенко назвав три основні причини:

Військова вразливість Білорусі — ключові об’єкти під загрозою удару (він згадав про 500 цілей).

Небажання народу воювати і великі втрати.

Збільшення лінії фронту на 1500 кілометрів.

Чи є ризик розширення конфлікту

Диктатор також застеріг, що вступ Білорусі у війну може призвести до того, що НАТО введе свої війська в Україну. У такому разі конфлікт набуде «нової якості» — війни Білорусі та Росії проти НАТО.

Лукашенко запевнив, що Україна з боку Білорусі «абсолютно нічого» не має боятися. За його словами, це знають і українські військові, і народ.

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Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

Також ми писали, що Росія може тиснути на Лукашенка, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Але, за словами Кирила Сазонова, такий сценарій несе серйозні ризики для самого Мінська.

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