Загроза нової війни на Близькому Сході: Іран звернувся до США із жорсткою заявою

Верховний лідер Ірану Хаменеї попередив про регіональну війну у разі нападу США / © ТСН.ua

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що можливий удар Сполучених Штатів по країні може призвести до масштабного регіонального конфлікту.

Про це в неділю повідомило напівофіційне агентство Tasnim із посиланням на слова лідера, передає france24.

За словами Хаменеї, якщо Вашингтон «розпочне війну», цього разу вона «переросте у регіональну війну». Він підкреслив, що Іран нібито не прагне агресії, однак «іранський народ завдасть рішучого удару кожному, хто нападе або чинитиме тиск».

«Це найжорсткіше попередження на адресу США з боку 86-річного Хаменеї за останній час», — передає джерело.

Іран оголосив армії ЄС «терористичними»

На тлі загострення риторики спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Тегеран відтепер вважає всі збройні сили країн Європейського Союзу терористичними організаціями.

Таке рішення стало відповіддю на нещодавню домовленість у ЄС щодо включення Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій через його роль у придушенні масових протестів в Ірані.

Галібаф послався на закон 2019 року, ухвалений після того, як США визнали КВІР терористичною організацією. Цей документ дозволяє Ірану застосовувати дзеркальні заходи проти країн, які підтримують подібні рішення.

Чутки про навчання в Ормузькій протоці спростували

Іранський посадовець у коментарі Reuters заперечив повідомлення ЗМІ про нібито заплановані військово-морські навчання КВІР в Ормузькій протоці — стратегічному водному шляху, через який проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Раніше державний телеканал Press TV повідомляв, що навчання мали відбутися 1–2 лютого, однак офіційних оголошень про це не було.

Спроби знизити напругу

Катар повідомив, що міністр закордонних справ країни перебуває з візитом в Ірані з метою сприяти зниженню напруженості в регіоні на тлі різких заяв і взаємних погроз.

Ситуація навколо Ірану залишається напруженою, а заяви Тегерана про можливість регіональної війни посилюють побоювання щодо подальшої ескалації на Близькому Сході.

Раніше Алі Хаменеї перемістився до захищеного підземного укриття в Тегерані після попереджень силових структур про можливий американський удар найближчим часом.