Загроза "пекельних санкцій" США обвалила російський фондовий ринок

Падіння російського фондового ринку / © ТСН.ua

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У середу, 15 липня, російський фондовий ринок різко прискорив падіння, а індекс Московської біржі під час торгів знизився до найнижчого рівня від грудня 2022 року.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Попри те, що світові ціни на нафту піднялися до місячного максимуму, індекс Мосбіржі під час торгів втратив майже 3%. Від початку року російський фондовий ринок уже втратив близько 23%.

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Під тиском опинилися акції найбільших російських компаній. Папери «Газпрому» здешевшали на 2% і під час сесії оновили мінімум від 2008 року після повідомлень про призупинення Китаєм переговорів щодо газопроводу «Сила Сибіру-2». Також знижувалися котирування «Сбербанку», ВТБ, «Роснафти», «Аерофлоту», «Северсталі», а акції VK втратили близько 7%.

За словами аналітика Freedom Global Володимира Чернова, головним чинником розпродажу стали повідомлення про новий американський законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

Він пояснив, що документ передбачає запровадження 100-відсоткових мит для Індії та Китаю, які закуповують російську нафту, а також може поширитися на Центральний банк РФ, провідні російські банки, нафтові перевезення, «тіньовий флот» і великі енергетичні проєкти.

Аналітик наголосив, що навіть після зниження запропонованих мит від 500% до 100% вони однаково «створюють дуже високі ризики для експорту до Китаю та Індії», які купують близько 90% російської нафти, що постачається за кордон.

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Водночас стратег інвестиційної компанії «Фінам» Ярослав Кабаков вважає, що ситуація для російської економіки продовжує погіршуватися.

За його словами, економічне зростання в Росії майже зупинилося, паливна криза прискорює інфляцію, що змушує Центробанк утримувати високу ключову ставку та ще більше стримує економічну активність.

Крім того, дефіцит федерального бюджету РФ за перше півріччя вже досяг 5,7 трлн руб., тоді як влада планує суттєво збільшити військові витрати.

«Навіть за збереження високих цін на нафту дефіцит бюджету, ймовірно, наблизиться до 10 трлн руб. Це означає збереження масштабних запозичень, високої вартості грошей і додаткового інфляційного тиску», — підсумував Кабаков.

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Нагадаємо, нещодавно група сенаторів США повідомила про досягнуту домовленість з адміністрацією Трампа щодо законопроєкту про запровадження так званих «пекельних санкцій» проти Росії. Документ передбачає запровадження високих мит для країн, які продовжують купувати російські нафту, газ та уран.

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