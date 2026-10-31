Загроза теракту з масовими жертвами в Москві: в посольстві США назвали місце можливого нападу

Москва / © Associated Press

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Посольство США в Москві попередило про достовірну загрозу інциденту з масовими жертвами на території музею-заповідника «Царицине» у столиці Росії. Американським громадянам рекомендували утриматися від відвідування цього місця 31 жовтня та уникати прилеглого району.

Про це йдеться в офіційній заяві дипломатичного представництва США.

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«Посольству США в Москві стало відомо про достовірну загрозу події, яка може спричинити масові жертви сьогодні, 31 жовтня, на території музею-заповідника „Царицине“», — повідомили американські дипломати.

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У посольстві зазначили, що уряд США координує заходи реагування з відповідними органами влади Російської Федерації. Водночас американців закликали не наближатися до зазначеного району, уникати місць масового скупчення людей та уважно стежити за навколишньою обстановкою.

Також громадянам США рекомендували переглянути власні плани безпеки, тримати мобільні телефони зарядженими, мати при собі документи, що посвідчують особу, та стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ.

Як повідомив телеграм-канал Astra, на тлі попередження американського посольства перестав працювати офіційний сайт музею-заповідника «Царицине». Під час спроби відкрити сторінку з’являється повідомлення про «помилку під час встановлення з’єднання з базою даних». Причиною технічного збою могло стати перевантаження сайту через значну кількість користувачів, які намагаються отримати інформацію.

Згідно з афішею музею-заповідника, на 31 жовтня там заплановані концерт органної музики в Атріумі Хлібного будинку та гала-концерт «Музика і танець із глибини віків» у Баженовській залі. В останньому мають представити автентичний фольклор, пісні, легенди та пластичні постановки народів Північного Кавказу, зокрема Північної Осетії-Аланії та Карачаєво-Черкесії.

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Станом на момент публікації коментарів російської влади щодо попередження американського дипломатичного представництва не надходило.

Нагадаємо, нещодавно у Москві затримали керівника регіонального осередку Комуністичної партії РФ у Республіці Комі, колишнього депутата Державної думи Олега Михайлова. Його звинувачують у «виправданні тероризму».

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