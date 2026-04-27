Загроза від Росії: у країні НАТО вимагають повернути обов’язковий призов

Німецькі військові / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловив критику щодо урядової ініціативи зі збільшення кількості добровольців у німецькій армії, наголосивши, що дієвим варіантом задля забезпечення безпеки є лише повернення обов’язкової військової служби.

Про це політик заявив у інтерв’ю виданню Bild.

Німецький уряд, до складу якого входить і Християнсько-соціальний союз Зьодера, досі не зміг узгодити питання відновлення обов’язкової військової служби, скасованої ще 2011 року за канцлерства Ангели Меркель. Наразі впроваджена модель передбачає добровільну службу, однак також було ухвалено рішення розіслати анкети всім 18-річним чоловікам, які зобов’язані їх заповнити та повернути.

Реклама

Водночас у владі не виключають, що у разі недостатньої кількості охочих може бути повернено обов’язковий призов.

«Для нас все дуже ясно: якщо Бундесвер має стати найбільшою армією в Європі, то без обов’язкової військової служби не обійтися. Лише за допомогою добровольців ми не зможемо забезпечити необхідну безпеку, якої потребує наша країна. А безпека є передумовою свободи», — висловився Зьодер.

За словами політика, рішення про відновлення обов’язкової служби слід ухвалити якомога швидше.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ставить за мету суттєво збільшити чисельність армії — з нинішніх 70 тис. до 200 тис. військовослужбовців.

Реклама

Нагадаємо, Німеччина представила нову військову стратегію, мета якої — створення найсильнішої армії в Європі для стримування Росії. Пісторіус назвав РФ головною загрозою, яка готується до війни з НАТО та вже веде гібридну агресію: шпигунство, кібератаки й диверсії. Згідно з доктриною, понад 460 тис. німецьких та союзних солдатів мають бути готові до відсічі потенційному нападу Москви, чий курс визначено як «фундаментально ворожий».