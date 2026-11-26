Йонас Гар Стере, Володимир Путін, Александер Стубб / © ТСН

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Офіційним приводом для телефонного дзвінка президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере до президента Росії Володимира Путіна у жовтні стала Україна. Але насправді лідери рятували від безпосереднього зіткнення з РФ власний Балтійський регіон.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнаних із ситуацією людей.

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Стубб і Стере запевнили Путіна, що не блокуватимуть Балтійське море

У жовтні Стубб, Стере і Путін обговорювали телефоном питання завершення війни в Україні. Водночас для лідерів Фінляндії та Норвегії важливою метою розмови було також не допустити безпосереднього зіткнення з Росією у власному регіоні.

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Балтійське море дедалі більше сприймається як одна з найнебезпечніших потенційних точок конфлікту між Москвою та Заходом. Стубб і Стере прагнули знизити напруженість, запевнивши Путіна, що їхні країни не планують перекривати важливий для Росії морський маршрут.

Через Балтійське море Росія транспортує понад 60% своєї морської нафти, яка є важливим джерелом доходів для воєнної економіки країни. Водночас Балтійське море оточене державами НАТО.

Ризик ескалації став особливо очевидним після атаки українського дрона на російське вантажне судно неподалік Фінляндії. Під час порятунку екіпажу та евакуації судна фінські та російські органи влади координували свої дії, що допомогло не допустити подальшого загострення ситуації.

Водночас західні посадовці заявляють, що останніми місяцями Москва здійснила низку тривожних кроків, які свідчать про посилення занепокоєння російської влади щодо потенційної блокади.

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Нафтові танкери РФ супроводжують кораблі, здатні нести ядерні ракети

За словами західних посадовців, а також відповідно до заяв російських чиновників, Москва наказала військовим кораблям, озброєним ракетами, здатними нести ядерні боєголовки, супроводжувати нафтові танкери у Балтійському морі. Російські кораблі водночас мають не допускати їхнього огляду західними військово-морськими силами та береговою охороною. За трохи понад рік німецька берегова охорона зафіксувала 260 таких випадків супроводу у Балтійському та Північному морях.

У травні Росія також ухвалила законодавство, яке дозволяє використовувати військову силу для захисту комерційних суден. Крім того, за даними західних розвідників, Москва зміцнила свій анклав Калінінград на узбережжі Балтійського моря, забезпечивши його безпілотниками, потужними радарами та засобами радіоелектронної боротьби.

У серпні Путін назвав спроби європейських країн протидіяти танкерам «піратством і бандитизмом» та заявив про готовність Росії відповісти військовим шляхом. А вже через місяць Кремль надіслав НАТО екстрене письмове попередження, заявивши про готовність завдати превентивних ядерних ударів для захисту своїх інтересів у Балтійському морі — навіть у разі відсутності атаки на російську територію.

«Ми не маємо наміру блокувати Балтійське море в мирний час, можете на це розраховувати, ми діятимемо відповідно до закону», — сказав Стубб Путіну під час телефонної розмови 27 жовтня.

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Про це повідомили двоє людей, які були присутні під час розмови.

Затримання танкерів «тіньового флоту» РФ — ще один фактор загострення

Ще одним фактором загострення ситуації в Балтійському морі стали операції із затримання танкерів російського «тіньового флоту», за допомогою якого Москва обходить західні санкції на експорт нафти. За даними, зібраними на основі публічно відомих інцидентів, від кінця 2024 року підозрювані танкери «тіньового флоту» щонайменше 14 разів затримували або брали на абордаж. Також 10 таких випадків сталися на початку 2026 року.

Водночас на початку цього року операції із перехоплення танкерів у Балтійському морі здебільшого припинилися. Це сталося після того, як російські ВМС почали протидіяти західним кораблям, які намагалися зупиняти судна.

Побоюванням Росії сприяли публічні заяви представників Заходу

Західні посадовці також зазначають, що публічні заяви представників Заходу сприяли посиленню побоювань Москви щодо можливих намірів західних країн у Балтійському морі.

Зокрема, 11 вересня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав НАТО провести неподалік Калінінграда військові навчання, які були б настільки «агресивними», щоб Путін побоювався можливого нападу та був змушений перекинути війська з України.

За кілька днів після цього очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив на засіданні ООН, що «Естонія, Фінляндія, а також НАТО» здатні закрити Фінську затоку «за лічені години».

Наприкінці жовтня представники Пентагону закликали колег із країн Балтійського регіону стримати риторику щодо можливих ударів по Росії в цьому регіоні. Як повідомили європейські та американські посадовці, метою такого попередження було не допустити подальшого загострення.

Західні представники намагалися якнайшвидше запевнити Москву, що НАТО не планує запроваджувати блокаду в Балтійському морі. Зокрема, Фінляндія викликала російського посла, прагнучи знизити рівень напруженості.

У Фінляндії звернулися до олігарха з РФ для зв’язку з Кремлем

Водночас Стубб, за словами обізнаних із його позицією посадовців, побоювався, що ці сигнали не доходять до російського керівництва. Через це представники Фінляндії звернулися до російського олігарха, який мав безпосередній канал зв’язку з Кремлем. За словами співрозмовників, олігарх поїхав до Норвегії, де провів консультації з високими чиновниками. Після цього він повернувся до Москви та передав Путіну відповідне повідомлення.

Через кілька днів Стубб і Стере особисто поговорили з Путіним. Головною метою розмови було розвіяти побоювання російського диктатора щодо можливого блокування морських шляхів.

Після телефонної розмови Путін публічно позитивно відгукнувся про обох північних лідерів. Водночас він припустив, що «хтось» прагне перетворити Балтійське море на ще одну Ормузьку протоку.

«Ми цього не хочемо, але ми відповімо на будь-який виклик», — заявив очільник Кремля.

За його словами, якщо протистояння зайде надто далеко, «переможців не буде».

Тим часом заяви Стубба про те, що Фінляндія дотримуватиметься міжнародного морського права у відносинах із Росією, були перевірені на практиці після атаки українських дронів на російське вантажне судно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що судно було законною ціллю, оскільки перевозило зброю. Водночас він зазначив, що знав про занепокоєння деяких європейських партнерів Києва через ситуацію в Балтійському морі. За словами глави держави, українські військові завдали удару по судну в російських водах, однак після атаки воно дрейфувало у фінські води.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок заявив, що атака на вантажне судно призвела до посилення напруженості в Балтійському морі. За його словами, Росія очікує, що держави Балтійського регіону використають свій вплив на Київ, щоб домогтися припинення подібних атак.

До слова, очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна та прем’єр Крістен Міхал заявили, що удар України по російському суховантажу у Фінській затоці є правом на самооборону та наслідком агресії РФ. Водночас очільник уряду уточнив, що Естонія не дозволяла використовувати свій повітряний простір чи акваторію для таких атак. На прохання Фінляндії Таллінн відправив до місця події корабель «Генерал Курвітс» для гасіння пожежі, координуючи подальші дії з фінськими колегами.

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