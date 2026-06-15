Загроза вторгнення РФ до країн НАТО: Німеччина попередила Путіна про удари по його території

Загроза війни РФ із НАТО / © ТСН.ua

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У разі нападу Росії на НАТО Німеччина готова вступити у війну хоч «сьогодні вночі» та захищати «кожен сантиметр» території Альянсу.

Про це заявив головнокомандувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Хольгер Нойман в ексклюзивному інтерв’ю The Telegraph.

Головнокомандувач німецьких сил запевнив, що його війська завдадуть нищівних повітряних ударів по Росії, якщо та нападе на будь-якого партнера по оборонному блоку.

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Які території РФ можуть опинитися під ударом НАТО

Німецький генерал-лейтенант попередив російське командування, що у разі вторгнення ФРН завдаватиме ударів по:

Калінінграду,

Кольському півострову,

Петербургу,

та акваторії Чорного моря.

У виданні нагадали, що Нойманн керує програмою переозброєння німецьких ВПС у рамках реалізації створення «найпотужнішої армії» Європи. Уряд Німеччини планує масштабне поповнення запасів систем протиповітряної оборони, зокрема ракет «Патріот», «Іріс-Т» та «Арроу-3».

«Якщо справа дійде до конфлікту — сподіваємося, що цього ніколи не станеться, але якщо так, ми захищатимемо кожен сантиметр нашої території. Я вважаю, що це важливе повідомлення, особливо для крайньої півночі та наших балтійських союзників. Має бути зрозуміло, що не існує зон з різним рівнем безпеки, що НАТО є НАТО аж до останнього сантиметра», — сказав очільник німецької армії, додавши, що НАТО має докласти значних зусиль у сфері безпеки, здійснювати моніторинг і за необхідності вживати заходів.

Загроза війни Росії із НАТО — останні новини

Раніше командувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що Росія може напасти на країну-члена НАТО до 2029 року. Він запевнив, що його країна готова відбивати атаку російської армії.

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За даними Politico, партнери по НАТО обговорили прискорену програму закупівлі безпілотників, аби посилити східний фланг Альянсу на тлі російської загрози. Зокрема, лідери Європи хочуть закупити дрони для повітряного патрулювання.

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