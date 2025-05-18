Загроза з Білорусі: на навчаннях "Захід-2025" можливе відпрацювання ядерних ударів

Ядерна зброя. Ілюстративне зображення / © Getty Images

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На спільних російсько-білоруських військових навчання «Захід-2025» можуть відпрацьовувати тактичні ядерні удари та застосування балістичної ракети «Орешнік».

Про це повідомив в ефірі державного білоруського телебачення заступник начальника факультету Генерального штабу Військової академії Білорусі Андрій Богодель, передає видання Charter97.

За його словами, на навчаннях, які заплановані на вересень цього року, будуть відпрацьовані «найсучасніші форми та способи застосування військ» з урахуванням ведення війни в Україні.

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«Чи буде застосування „Орешніка“ та тактичної ядерної зброї відпрацьовуватись? Можна припустити, що так», — сказав Богодель.

Він також додав, що ці тренування білоруських та російських військових не матимуть «абстрактного характеру», а враховуватимуть досвід навчань, які проводять США та їхні союзники.

«Врахуємо військово-політичну обстановку, яка сьогодні складається на нашому напрямку. Виходячи з цього, ми проведемо ці навчання», — заявив Богодель.

Нагадаємо, на початку травня минулого року у Білорусі, яка є державою-сателітом РФ, провели раптову перевірку сил і засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї.

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Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ Генштабу підготуватися до навчань із застосування ядерної зброї неподалік від кордону з Україною.