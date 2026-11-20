Літак. / © pixabay.com

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Зранку 20 листопада в Польщі вперше евакуювали диспетчерську вежу аеропорту Жешува. Такі заходи вжили через загрозу повітряної атаки на польську територію.

Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

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За його словами, Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PAŻP) вперше ухвалило рішення про евакуацію диспетчерської вежі аеропорту Жешув-Ясьонка. Причина — загострення ситуації у повітряному просторі на сході країни і загроза можливого удару з повітря.

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За словами Клімчака, дев’ять людей, серед яких шестеро співробітників оперативного персоналу, перебували в тимчасовому укритті

«До цього евакуації такого типу відбувалися двічі для працівників диспетчерської вежі TWR у Любліні», — наголосив Клімчак.

Окрім того, PAŻP заявляло про тимчасове припинення авіаційних операцій у Жешуві через діяльність військової авіації. Однак уже о 8:00 за місцевим часом польоти відновили.

Повітряна тривога в Польщі — що відомо

Вночі та зранку 20 листопада РФ атакувала західні області України. Мешканці Люблінського і Підкарпатського воєводств отримали термінові сповіщення про загрозу з повітря. Перед цим Польща активувала необхідні сили та засоби протиповітряної оборони на тлі російських ударів по Україні.

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Зранку у Польщі пролунали вибухи. У Збройних силах заявили про «два можливі випадки» порушення повітряного простору країни. У Підкарпатському і Люблінському воєводствах впали невідомі уламки.

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