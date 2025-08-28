ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Загрожують миру, якого прагне Трамп: Келлог емоційно відреагував на атаку Києва

Спеціальний посланець США Кіт Келлог висловився про нічний обстріл Києва 28 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Загрожують миру, якого прагне Трамп: Келлог емоційно відреагував на атаку Києва

Спецпредставник Трампа Келлог. / © Getty Images

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог назвав атаки на Київ 28 серпня обурливими та такими, що загрожують миру, якого прагне президент США.

Про це Келлог написав у соцмережі «Х».

«Напад є обурливим і загрожує тому миру, до якого прагне президент (Дональд Трамп — ред.). Ціль ударів — не солдати чи військова техніка, а житлові райони Києва, цивільні потяги, представництва ЄС та Британської ради, а також невинні громадяни», — наголосив він у своєму дописі.

Скрін дописа Кіта Келлога в Х 28 серпня

Скрін дописа Кіта Келлога в Х 28 серпня

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія вчергове масштабно атакувала Україну, зокрема Київ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жінка шукає ДОНЬКУ з ОНУЧКОЮ, а ЧОЛОВІК — ДРУЖИНУ! РІДНІ біля РУЇН у КИЄВІ сподіваються на ДИВО!

28 серпня на Київ летіли «Шахеди», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».

Станом на вечір 28 серпня стало відомо про чотирьох загиблих дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie