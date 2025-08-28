Загрожують миру, якого прагне Трамп: Келлог емоційно відреагував на атаку Києва

Спецпредставник Трампа Келлог. / © Getty Images

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог назвав атаки на Київ 28 серпня обурливими та такими, що загрожують миру, якого прагне президент США.

Про це Келлог написав у соцмережі «Х».

«Напад є обурливим і загрожує тому миру, до якого прагне президент (Дональд Трамп — ред.). Ціль ударів — не солдати чи військова техніка, а житлові райони Києва, цивільні потяги, представництва ЄС та Британської ради, а також невинні громадяни», — наголосив він у своєму дописі.

Скрін дописа Кіта Келлога в Х 28 серпня

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія вчергове масштабно атакувала Україну, зокрема Київ.

28 серпня на Київ летіли «Шахеди», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».

Станом на вечір 28 серпня стало відомо про чотирьох загиблих дітей.