Загрожують миру, якого прагне Трамп: Келлог емоційно відреагував на атаку Києва
Спеціальний посланець США Кіт Келлог висловився про нічний обстріл Києва 28 серпня.
Спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог назвав атаки на Київ 28 серпня обурливими та такими, що загрожують миру, якого прагне президент США.
Про це Келлог написав у соцмережі «Х».
«Напад є обурливим і загрожує тому миру, до якого прагне президент (Дональд Трамп — ред.). Ціль ударів — не солдати чи військова техніка, а житлові райони Києва, цивільні потяги, представництва ЄС та Британської ради, а також невинні громадяни», — наголосив він у своєму дописі.
Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія вчергове масштабно атакувала Україну, зокрема Київ.
28 серпня на Київ летіли «Шахеди», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».
Станом на вечір 28 серпня стало відомо про чотирьох загиблих дітей.