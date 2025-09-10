"Загрози близько": у Польщі показали наслідки падіння російських дронів (фото)

Дрон у Польщі. Фото: Dariusz Stefaniuk/Facebook

Депутат від партії PiS Даріуш Стефанюк показав наслідки падіння ймовірно російського «Шахеда» на житловий будинок у Польщі. Він зазначив, що це — «диво, що ніхто не постраждав».

Про це він написав у Facebook.

У Польщі реагують на атаку російських дронів у ніч проти 10 вересня. Один із політиків зазначив, що подібне дає розуміння, «як близько загрози».

«На жаль, гірше було в селі Вирики (Люблінське воєводство). Тієї ночі дрон врізався в житловий будинок. Це диво, що ніхто не постраждав. Ці події показують, як близько до нас знаходяться загрози, про які ще недавно ми думали, що вони стосуються виключно фронту війни в Україні. Ми повинні голосно говорити про безпеку наших сімей і будинків», — пише Даріуш Стефанюк.

Дрон у Польщі. Фото: Dariusz Stefaniuk/Facebook

Голова Влодавського повіту Маріуш Занько зазначив, що у населеному пункті, де стався інцидент, люди налякані.

Дрон у Польщі. Фото: Dariusz Stefaniuk / © Facebook

«У селі Вирики стався інцидент, в результаті якого було пошкоджено один житловий будинок. Ми ще не знаємо всіх подробиць, не знаємо, чи це сам дрон впав на цей будинок і пошкодив дах та стелю в будівлі, чи це уламки цього дрона, — сказав він.

Дрон у Польщі. Фото: Dariusz Stefaniuk/Facebook

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте прокоментував заліт російських дронів на територію Польщі. Хоча він відмовився назвати інцидент навмисним нападом, заявивши, що повна оцінка ще триває, Рютте назвав поведінку Росії «абсолютно безрозсудною» та «небезпечною». Він також запевнив, що НАТО захищатиме «кожен сантиметр» своєї території.

Зауважимо, речник Кремля Дмитро Пєсков переадресував усі запитання про російські дрони в Польщі до Міноборони РФ та заявив, що Москва не отримувала жодних запитів від Варшави щодо цього інциденту.