Захворюваність на коронавірус в РФ продовжує стрімко зростати: найбільше число смертей в Москві і в Пітері

Захворюваність на коронавірус в РФ продовжує стрімко зростати: найбільше число смертей в Москві і в Пітері

Від наслідків захворювання за добу померло 672 пацієнта.

Новий рекорд смертності від коронавірусу за добу зафіксували в Росії. Також в країні виявили максимальну з середини січня кількість хворих.

Згідно з офіційними даними , за останні 24 години в РФ коронавірус діагностували у 23 543 осіб.

Від наслідків захворювання за добу померло 672 пацієнта. Смертність від COVID-19 в Росії третій день поспіль оновлює рекорд.

Найбільше число смертей виявили в Москві і в Санкт-Петербурзі - 108 і 115 відповідно.

Ситуація з коронавірусом в Росії погіршується з початку червня.

Раніше повідомлялося, що мер Москви (РФ) Сергій Собянін зобов'язав компанії від 28 червня перевести на віддалену роботу своїх нещеплених співробітників. Йдеться щонайменше про 30% людей у кожному колективі.

Нагадаємо, що у Москві, яка потерпає від так званого "індійського" штаму коронавірусу, від 22 червня у зв'язку із великою кількістю хворих посилили карантин.

Також від 28 червня в Москві заборонено відвідувати заклади громадського харчування клієнтам. Виключення - щеплені від коронавірусу, особи, які перехворіли протягом пів року або мають негативний ПЛР-тест, дійсний протягом трьох днів.

Своєю чергою речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що невакциновані від COVID-19 не мають імунітету, є загрозою для оточуючих. Він допустив у майбутньому можливе обмеження в правах для цієї категорії осіб.

Новини світу: у Москві знову спалах коронавірусу – понад 9 тисяч випадків інфікувань за добу

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