Резонансне вбивство українки в США: що відомо про жертву та вбивцю

У США вбили українську біженку Ірину Заруцьку / © ТСН.ua

Реклама

У Північній Кароліні (США), сталася трагедія, яка сколихнула місцеву громаду та українську діаспору.

Жертвою жорстокого нападу із застосуванням холодної зброї стала молода біженка з України Ірина Заруцька.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію.

Реклама

Жорстоке вбивство українки у США

У п’ятницю, 22 серпня, на станції легкорейкового транспорту South End у місті Шарлотт, що у Північній Кароліні (США), стався жорстокий напад із застосуванням холодної зброї.

«Незадовго до 22:00 офіцери відреагували на виклик про напад із застосуванням смертоносної зброї у кварталі 1800 на Камден-роуд. Після прибуття офіцери виявили одну жертву з ножовими пораненнями. Медик констатував поранення на місці події», — йдеться у повідомленні поліції.

Згодом слідчі з’ясували, що жертвою стала 23-річна українка Ірина Заруцька.

За неофіційними даними, внаслідок нападу постраждало ще троє людей.

Реклама

Місце злочину / © The New York Post

Підозрюваного у вбивстві затримали на місці злочину. Йому висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Чоловіка госпіталізували з пораненнями, які не загрожують його життю.

Що саме призвело до нападу, правоохоронці поки не розкривають. Розслідування триває.

Що відомо про підозрюваного

За інформацією слідчих, підозрюваним виявився 34-річний Декарлос Браун-молодший.

Чоловік є безпритульним, та згідно з судовими протоколами, його неодноразово заарештовували починаючи від 2011 року.

Реклама

Звинувачення містили тяжку крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози, однак майже всі вони були зняті.

Фото із затримання Брауна у різні роки / скриншот

За даними The Charlotte Observer, у січні 2025 року Брауну пред’явили звинувачення у неправомірному використанні системи 911. Тоді підозрюваний неодноразово телефонував до поліції та заявляв що його дії, мову та рухи «контролює інша людина», котра змусила його з’їсти щось невідоме.

«Браун хотів, щоб офіцери дослідили цей «невідомий» матеріал, який перебував всередині його тіла. Однак тоді поліцейські повідомили Брауну, що проблема має медичний характер і що тут вони безсилі», — йдеться у заяві поліції.

Що відомо про загиблу українку

Наразі відомо, що 23-річна українка Ірина Заруцька нещодавно прибула до США, рятуючись від війни в Україні.

Реклама

З допису фотографині Ulyana Kozlovsky, яка вочевидь нещодавно співпрацювала із загиблою, можна дізнатися, що Ірина була талановитою художницею.

«Моя модель, молода красива дівчина 22 років, прекрасна людина, талановитий художник, яка втекла від жахів війни в Україні, була вбита у центрі Шарлотта. Неадекватний мерзотник із ножем увійшов у вагончик трамвая в South End і обірвав молоде життя», — написала Уляна.

На підтримку родини загиблої небайдужі організували збір коштів.

«Іра нещодавно приїхала до Америки, рятуючись від війни і мріючи про нове життя. На жаль, її життя трагічно обірвалося Це непоправна втрата для її родини. Ми організували цей збір, щоб підтримати Валерію та її близьких у цей болісний час і допомогти їм із непередбачуваними витратами», — йдеться на GoFundMe-сторінці, створеній на підтримку тітки Заруцької.

Реклама

Скриншот із сайту GoFundMe / © скриншот

Водночас вбивство Ірини, яка тікала від війни, викликало значний резонанс у суспільстві.

В соцмережах користувачі почали висловлювати співчуття рідним загиблої, а також почали висловлювати своє обурення щодо безпеки в громадському транспорті та вільного пересування небезпечних осіб.

Люди наголошували, що Брауна неодноразово затримували правоохоронці, однак він щоразу був звільнений та міг далі чинити свої злочини.

Для більшого розголосу цієї справи у Фейсбуці створили хештег #irynazarutska.

Реклама

Раніше ТСН.ua писав, що відомо про серію вбивств у Європі, жертвами яких стають українці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.