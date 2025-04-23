Загинуло 26 людей: Індія оголосила полювання на бойовиків після кривавого теракту в Кашмірі

Теракт в Кашмірі 22 квітня / © Associated Press

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Індія розпочала масштабне полювання на бойовиків в Кашмірі після жорстокого нападу, який забрав життя 26 осіб, у тому числі туристів. Це найбільша атака на цивільних в Індії з часів теракту в Мумбаї 2008 року.

Про це повідомило видання Reuters.

Трагедія сталася у вівторок в долині Байсаран, де знаходилось близько 1000 туристів та 300 місцевих працівників. У популярному туристичному районі Пахалгам озброєні бойовики відкрили вогонь по натовпу. Серед загиблих — 25 індійців та один непалець, ще 17 людей отримали поранення. За попередніми даними, нападники були одягнені в традиційний кашмірський одяг, а один із них носив натільну камеру.

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Хто стоїть за атакою?

«Кашмірський опір» у соцмережах заявив, що атака спрямована проти «агентів під прикриттям». Також там заявили про «демографічні зміни» в регіоні через переселення десятків тисяч «чужинців». Бойовики назвали подію «тривожним дзвінком» для індійської влади. Уряд Індії вважає групу прикриттям для пакистанських терористичних організацій, зокрема «Лашкар-е-Тайба» та «Хізбул Муджахед».

Реакція Нью-Делі

Після інциденту Моді терміново перервав візит до Саудівської Аравії, а міністр фінансів Нірмала Сітхараман — поїздку до США та Перу.

«Ми не лише зв’яжемося з тими, хто вчинив цей інцидент, але й з тими, хто, перебуваючи за лаштунками, змовився з метою вчинення таких дій на території Індії», — зазначив міністр оборони Індії Раджнат Сінгх.

Уряд Індії не прокоментував звинувачення, але вважає «Кашмірський опір» прикриттям пакистанських терористичних груп. Пакистан, у свою чергу, засудив напад і висловив співчуття родичам загиблих.

Місцеві організації оголосили страйк, а школи закрилися на знак протесту. Тисячі туристів поспішно залишають регіон — авіакомпанії додали рейси зі Срінагара. Місцеві бізнеси вже фіксують скасування бронювань напередодні літнього сезону.

Що відомо про Кашмір

Відомо, що 1989 року Кашмір ареною жорстокого антиіндійського повстання, яке призвело до загибелі десятків тисяч людей.

У 2019 році уряд Індії скасував особливий автономний статус Кашміру, ліквідувавши штат Джамму та Кашмір і перетворивши його на дві федеральні території. Це дозволило індійцям з інших регіонів отримувати права на проживання, купувати землю та працювати тут, що викликало протести місцевого мусульманського населення. Крок також загострив відносини з Пакистаном.

Нагадаємо, жахливий теракт затьмарив візит Венса в Індію.