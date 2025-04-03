"Загинуть 4 тисячі військових": Іран пригрозив розбомбити базу США в Індійському океані

Іранські балістичні ракети / © Укрінформ

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Іран опублікував серйозне попередження про те, що ключова військова база США в Індійському океані та тисячі американських солдатів можуть бути знищені, якщо президент Дональд Трамп накаже завдати удару по Тегерану.

Про це пише Daily mail.

Видання Defra Press, кероване збройними силами Ірану, заявило в середу, що Іран «безперечно має достатньо зброї», щоб атакувати Дієго-Гарсія. Це віддалений острів в Індійському океані, де США нещодавно посилили військову присутність.

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Іран погрожує військово-повітряним і військово-морським силам США, заявляючи, що 4000 американських солдатів, які, як стверджується, дислоковані там, будуть «повністю знищені» в разі американської атаки на Іран.

Хоча офіційні оцінки вказують на те, що на базі в Дієго-Гарсія, найбільшому з островів архіпелагу Чагос, зазвичай розміщуються 400 військовослужбовців і 2000 цивільних підрядників, в Ірані наголошують, що наразі там значно більше військовослужбовців США.

В Ірані описали, на що буде схожа атака по базі США: це як ракетний удар, так і запуск сумнозвісних для всіх українців безпілотників Shahed-136. Однак у Daily mail впевнені, що оскільки швидкість безпілотників сягає 185 км/год (що означає, що політ займе близько 20 годин), США матимуть достатньо часу, щоб перехопити їх.

Балістичні ракети «Хорремшехр» та інша далекобійна зброя є більш небезпечною. Проте ракетний арсенал Ірану був серйозно виснажений після ізраїльських авіаударів у квітні та жовтні 2024 року, що означає, що Тегерану може бути важко здійснити тривалу атаку.

Іранські військові кораблі також можуть спробувати підійти ближче до Дієго-Гарсія та завдати ударів ракетами та безпілотниками з Індійського океану, але кораблі погано оснащені, щоб протистояти відповіді ВМС США.

Заяви Тегерана прозвучали на тлі того, що 3 квітня США розпочали нову серію авіаударів по проіранських цілях. Крім того, у ЗМІ шириться інформація, що Трамп всерйоз налаштований розпочати війну з Іраном.

Останнім часом США значно збільшили свою військову присутність на Близькому Сході. Також повідомлялося, що Штати сконцентрували третину своїх стратегічних бомбардувальників B-2 на острові Дієго-Гарсія.