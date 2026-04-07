Загинув у перший робочий день: у Поляниці 16-річний школяр розбився на незаконних роботах

Пінопласт замість перекриття: на Прикарпатті через недбалість забудовника загинув 16-річний «підсобник»

Реклама

У курортному селі Поляниця в Карпатах (Івано-Франківська обл.) на будівництві загинув 16-річний юнак.

Про це передають поліція і прокуратура Івано-Франківської області.

Деталі трагедії

Трагічний інцидент на будівництві готельно-ресторанного комплексу в селі Поляниця трапився 30 березня. 16-річний мешканець Верховинського району, учень 10 класу, на будівництві підробляв різноробочим.

Реклама

В перший робочий день, під час прибирання на дев’ятому поверсі він наступив на лист пінопласту, яким прикрили отвір вентиляційної шахти. Хлопець провалився та впав на бетонну поверхню другого поверху. Від отриманих травм підліток помер у реанімації.

Хто винен у трагедії

Встановлено, що хлопець працював на об’єкті незавершеного будівництва без офіційного оформлення.

Відповідальним за організацію безпечного виконання робіт, контроль за дотриманням вимог охорони праці на будівництві був 34-річний чоловік, уродженець Тернопільської області.

Чоловік не забезпечив належних умов безпеки на об’єкті. Він не організував захисне огородження небезпечних зон, зокрема і вентиляційних шахт, і не перекрив внутрішні прорізи на висоті.

Реклама

Крім того, будівництво на висоті — це робота з підвищеною небезпекою. І допускати до такої роботи неповнолітніх — заборонено. Згідно з нормами охорони праці, роботи на висоті понад 1,3 метра вважаються з підвищеною небезпекою і до них заборонено залучати осіб молодше 18 років.

Окрім цього, чоловік не забезпечив юнака необхідним захисним спорядженням.

Прокурори клопотали про обрання працівнику будівельної фірми запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Натомість суд відправив чоловіка під домашній арешт строком на 60 днів. Прокуратура оскаржуватиме ухвалу суду.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до восьми років позбавленням волі.

Реклама

