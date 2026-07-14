Заява Алієва про Україну викликала істерику в Кремлі

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі назвали «помилковою» позицію президента Азербайджану Ільхама Алієва щодо війни в Україні та заявили, що мають намір «аргументовано пояснювати» свою точку зору всіма доступними каналами.

Про це заявив прессекретар президента РФ Путіна - Дмитро Пєсков, коментуючи нещодавні висловлювання азербайджанського лідера, пише “Гордон”.

Йдеться про виступ Алієва на Шушинському медіафорумі 13 липня, де він, відповідаючи на запитання українського журналіста Дмитра Гордона, заявив, що Україні не варто погоджуватися на окупацію своїх територій.

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Президент Азербайджану також наголосив, що Баку незмінно підтримує територіальну цілісність, суверенітет і міжнародно визнані кордони України та вважає, що війну необхідно «негайно зупинити».

«Я думаю, що ані український народ, ані влада України не потребували моєї поради, але я б її сьогодні так само повторив: ніколи не погоджуватися на окупацію. І це те, що Україна робить — вона не погоджується на окупацію», — сказав Алієв.

Коментуючи ці слова, Пєсков заявив, що Москва не поділяє таку позицію.

«Що стосується думки щодо України, ми вважаємо цю думку помилковою і будемо послідовно всіма каналами аргументовано пояснювати, чому ми вважаємо її помилковою», — заявив речник Кремля.

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Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Росія нібито «готова» до мирного вирішення війни проти України. Втім, водночас там цинічно запевняють, що мають достатньо ресурсів для продовження так званої СВО.

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