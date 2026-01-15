Заява про Ісландію як про "52-й штат" США спричинила міжнародний скандал

Загроза від США / © ТСН.ua

Нерозважливий жарт американського політика Біллі Лонга, який є кандидатом на посаду посла в Ісландії, про те, що він стане губернатором 52-го штату США, викликав глибоке обурення у цій острівній країні. МЗС Ісландії звернулося до посольства США за роз’ясненнями.

Про це повідомляє The Guardian.

«Міністерство закордонних справ зв’язалося з посольством США в Ісландії, щоб перевірити правдивість коментарів, що приписуються кандидату [на посаду посла]», — йдеться в офіційному повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Окрім того, тисячі ісландців підписали петицію до міністра закордонних справ країни Катрін Гуннарсдоттір, в якій закликали відхилити кандидатуру Лонга на посаду посла.

«Ці слова, сказані Біллі Лонгом, якого Дональд Трамп висунув на посаду посла в Ісландії, можливо, були сказані жартома. Однак вони образливі для Ісландії та ісландського народу, якому довелося боротися за свою свободу і який завжди був другом Сполучених Штатів», — йдеться у петиції.

Ісландці закликають США «висунути іншу особу, яка виявляє більшу повагу до Ісландії та ісландського народу».

Раніше Лонг уже вибачився за свої слова в інтерв’ю Arctic Today, новинному веб-сайту, присвяченому регіону. Він стверджував, що заява була жартом у контексті глузувань із Джеффа Лендрі, спеціального посланця Трампа з питань Гренландії.

«Нічого серйозного в цьому не було, я був з людьми, яких не бачив три роки, і вони жартували про те, що Джефф Лендрі — губернатор Гренландії, а потім почали жартувати наді мною, і якщо хтось образився, я перепрошую», — сказав Лонг.

У четвер Зігмар Гудмундссон, ісландський депутат від Ліберальної партії реформ, що входить до правлячої коаліції, назвав ці зауваження «не дуже вдалим жартом», враховуючи напруженість навколо Гренландії.

«Очевидно, що це надзвичайно серйозно для такої маленької країни, як Ісландія. Ми повинні розуміти, що всі аргументи щодо безпеки, які американці висували щодо Гренландії, також стосуються Ісландії. Йдеться про географічне положення цих двох островів», — сказав він щоденній газеті Morgunblaðið.

Ісландський політик назвав ці коментарі ознакою зростаючої неповаги, яку США демонструють до суверенітету малих держав.

«Ісландці повинні мати мужність, незважаючи на наші дуже дружні стосунки зі Сполученими Штатами, не в останню чергу через НАТО, обговорити, де і як найкраще задовольнити наші інтереси безпеки у світі, що змінюється», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше видання Politico зауважило, що тонкі натяки в політичних колах США свідчать: Ісландія може стати наступним об’єктом уваги Трампа після Гренландії.