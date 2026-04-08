Заява Трампа "обвалила" нафтовий ринок: ціни різко пішли вниз

Нафта / © Associated Press

Світові ціни на нафту різко впали після заяви президента США Дональда Трампа про можливе перемир’я з Іраном.

Йдеться про двотижневу паузу в ударах, яка може стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та відновити постачання енергоносіїв, пише Axios.

Після заяви Трампа ціна нафти марки Brent впала приблизно на 13% — до близько 95 доларів за барель.

Американська нафта WTI також подешевшала — приблизно на 14%, до рівня близько 96 доларів.

Це стало одним із найбільших одноденних падінь за останні десятиліття — подібне фіксували ще під час війни в Перській затоці 1991 року.

Причина падіння

Ринок відреагував на новину про можливе перемир’я між США та Іраном, яке відкриває шлях до відновлення роботи Ормузької протоки — ключового маршруту для транспортування нафти.

Раніше фактичне блокування протоки спричинило різкий стрибок цін і перебої з постачанням.

Трамп заявив, що угода залежить від того, чи погодиться Іран повністю відновити судноплавство.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Перемир’я між США та Іраном може відновити рух через Ормузьку протоку. Водночас Іран та Оман планують запровадити плату за прохід суден.

Як відомо, Ормузька протока — ключовий маршрут, через який проходить близько 20% світової нафти й газу. Вона розташована в територіальних водах як Оману, так і Ірану. Цей прохід вважається міжнародним водним шляхом. Раніше за прохід суден не стягувалася платня.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проголосив «великий день для світового миру» після того, як заявив про двотижневу паузу в атаках на Іран. Трамп заявив, що пауза в атаках — це шанс для стабілізації регіону та навіть «золотий шанс» для Близького Сходу.