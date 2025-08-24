Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російське міністерство закордонних справ продовжує підкреслювати небажання російського диктатора Володимира Путіна зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським у терміни, які пропонує президент США Дональд Трамп. При цьому у російському дипломатичному відомстві заявили, що його очільник Сергій Лавров не підриває мирний процес своїми останніми заявами, зокрема відмовою від західних гарантій безпеки для України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російське МЗС також заявило, що заяви Лаврова представляють позицію Кремля, яка, як було сказано, «відрізняється послідовністю» і не змінилася після саміту на Алясці 15 серпня.

Реклама

Лавров виконує накази, Путін блокує переговори

Російське МЗС повторило заяви Лаврова від 20 та 21 серпня, в яких стверджувалося, що будь-які серйозні дискусії про західні гарантії безпеки для України, які не «враховують» «законні занепокоєння» Росії, є «дорогою в нікуди». Також було повторено заяву Лаврова від 21 серпня, що Росія виступає за колективні гарантії безпеки, які є «дійсно надійними», і як приклад таких гарантій були наведені російські вимоги, представлені Україні під час переговорів у Стамбулі в 2022 році.

ISW зазначає, що ці вимоги передбачали б постійну заборону на вступ України до НАТО, накладення серйозних обмежень на українську армію та заборону на отримання Україною західної військової допомоги, не накладаючи при цьому жодних обмежень на розмір чи можливості російських збройних сил. За інформацією ISW, заява російського МЗС про те, що Лавров не підриває мирний процес, оскільки він виконує зовнішньополітичні директиви Путіна, є точним твердженням, що сам Путін є перешкодою для мирного процесу.

Справжні цілі Кремля

Російське МЗС підкреслило, що заяви Лаврова «підтверджують тези» про війну в Україні, які «неодноразово озвучував» Путін. У міністерстві заявили, що Путін визначає зовнішню політику Росії, а Лавров, як міністр закордонних справ, реалізує її згідно з директивами Путіна, і тому Лавров не підриває зовнішньополітичні цілі Росії.

«ISW продовжує оцінювати, що Путін, як і раніше, не зацікавлений у проведенні серйозних мирних переговорів і дотримується своїх давніх військових цілей, які рівнозначні повній капітуляції України», — йдеться у звіті.

Реклама

Нагадаємо, Лавров зробив нову заяву щодо зустрічі Зеленського з Путіним. Кремль продовжує подавати сигнали про небажання російського диктатора проводити зустріч із президентом України.