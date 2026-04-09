Світ
1743
1 хв

Заяви Трампа та пожежі в окупантів: головні новини ночі 9 квітня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 квітня 2026 року:

  • Заграва після атаки БпЛА: під Алчевськом уразили бази ремонту техніки окупантів Читати далі –>

  • Трамп хоче покарати союзників у НАТО: США можуть закрити бази в Європі Читати далі –>

  • Ізраїль готовий знову воювати: Нетаньягу зробив жорстку заяву після перемир’я США та Ірану Читати далі –>

  • Трамп різко висловився про НАТО після зустрічі з Рютте: "Альянс не був поруч" Читати далі –>

  • У РФ вибухи та пожежа на нафтопроводі: горіла підстанція, є загиблий Читати далі –>

