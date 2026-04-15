Заявив, що війна завершена: Трамп висловився про можливе закінчення операції проти Ірану

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує відновлювати бойові дії проти Ірану.

Про це повідомила журналістка Марія Бартіромо після інтерв’ю з главою Білого дому, - інформує Fox News.

За словами Бартіромо, під час розмови вона прямо запитала Трампа, чи завершена війна. У відповідь він коротко заявив: «Завершена».

Деталі повного інтерв’ю наразі не оприлюднені, однак його обіцяють показати пізніше.

Водночас напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що після 21 години переговорів із Іраном у Пакистані сторонам не вдалося досягти домовленостей.

Таким чином, попри відсутність прогресу в переговорах, Трамп сигналізує про небажання Вашингтона продовжувати військову ескалацію.

Водночас раніше у Вашингтоні заявили, що переговори з Іраном тривають попри загострення

У США запевняють, що дипломатичні контакти з Іраном не припинилися навіть на тлі ескалації конфлікту та введення морської блокади.