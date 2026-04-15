Заявив, що війна завершена: Трамп висловився про можливе закінчення операції проти Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує відновлювати військову операцію проти Ірану та вважає війну завершеною.
Про це повідомила журналістка Марія Бартіромо після інтерв’ю з главою Білого дому, - інформує Fox News.
За словами Бартіромо, під час розмови вона прямо запитала Трампа, чи завершена війна. У відповідь він коротко заявив: «Завершена».
Деталі повного інтерв’ю наразі не оприлюднені, однак його обіцяють показати пізніше.
Водночас напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що після 21 години переговорів із Іраном у Пакистані сторонам не вдалося досягти домовленостей.
Таким чином, попри відсутність прогресу в переговорах, Трамп сигналізує про небажання Вашингтона продовжувати військову ескалацію.
