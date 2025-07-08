Жах на злітній смузі: чоловіка затягнуло в двигун літака (фото)

Фото ілюстративне / © Franco Scarsella

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В аеропорту імені Оріо-аль-Серіо в Бергамо, одному з найбільш завантажених аеропортів Італії невідомий чоловік увірвався на злітну смугу і загинув, потрапивши до двигуна пасажирського літака.

Про це пише Corriere della Sera .

За попередньою інформацією, чоловік віком близько 35 років проник на територію летовища з боку зони прибуття, прорвався крізь двері безпеки та побіг у напрямку повітряного судна, яке саме готувалося до вильоту. Літак — Airbus A319 авіакомпанії Volotea — мав летіти до іспанських Астурій.

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На момент трагедії повітряне судно завершувало маневр pushback — відштовхування від місця стоянки задля виїзду на злітну смугу. У цей момент чоловік опинився поруч з двигуном і був миттєво втягнутий всередину.

Рух усіх літаків в аеропорту було негайно зупинено. За даними оператора аеропорту SACBO, польоти призупинили з 10:20 до приблизно 12:00. У компанії зазначили, що причини інциденту ще з’ясовують правоохоронці, а сам випадок назвали «технічним інцидентом на руліжній доріжці».

В аеропорту Бергамо-Оріо-аль-Серіо загинув чоловік

В аеропорту Бергамо-Оріо-аль-Серіо загинув чоловік / © Franco Scarsella

В аеропорту Бергамо-Оріо-аль-Серіо загинув чоловік / © Franco Scarsella

Поки неясно, як саме чоловікові вдалося подолати охорону, пройти через численні бар’єри, аварійні двері та інші пункти контролю. Від терміналу до зони паркування літаків — понад 200 метрів, захищених численними обмеженнями.

Інцидент глибоко вразив персонал аеропорту. Президент компанії SACBO Джованні Санга висловив співчуття рідним загиблого і наголосив, що психологічну допомогу вже надають усім співробітникам, які стали свідками трагедії. Компанія також організувала підтримку пасажирам і екіпажу літака.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в аеропорту чоловік підійшов до маленького хлопчика, підняв його та кинув на підлогу, дитина опинилася в комі.