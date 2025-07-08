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Жах на злітній смузі: чоловіка затягнуло в двигун літака (фото)
Аеропорт Оріо-аль-Серіо був змушений тимчасово призупинити польоти через смертельний інцидент.
В аеропорту імені Оріо-аль-Серіо в Бергамо, одному з найбільш завантажених аеропортів Італії невідомий чоловік увірвався на злітну смугу і загинув, потрапивши до двигуна пасажирського літака.
Про це пише Corriere della Sera.
За попередньою інформацією, чоловік віком близько 35 років проник на територію летовища з боку зони прибуття, прорвався крізь двері безпеки та побіг у напрямку повітряного судна, яке саме готувалося до вильоту. Літак — Airbus A319 авіакомпанії Volotea — мав летіти до іспанських Астурій.
На момент трагедії повітряне судно завершувало маневр pushback — відштовхування від місця стоянки задля виїзду на злітну смугу. У цей момент чоловік опинився поруч з двигуном і був миттєво втягнутий всередину.
Рух усіх літаків в аеропорту було негайно зупинено. За даними оператора аеропорту SACBO, польоти призупинили з 10:20 до приблизно 12:00. У компанії зазначили, що причини інциденту ще з’ясовують правоохоронці, а сам випадок назвали «технічним інцидентом на руліжній доріжці».
Поки неясно, як саме чоловікові вдалося подолати охорону, пройти через численні бар’єри, аварійні двері та інші пункти контролю. Від терміналу до зони паркування літаків — понад 200 метрів, захищених численними обмеженнями.
Інцидент глибоко вразив персонал аеропорту. Президент компанії SACBO Джованні Санга висловив співчуття рідним загиблого і наголосив, що психологічну допомогу вже надають усім співробітникам, які стали свідками трагедії. Компанія також організувала підтримку пасажирам і екіпажу літака.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в аеропорту чоловік підійшов до маленького хлопчика, підняв його та кинув на підлогу, дитина опинилася в комі.