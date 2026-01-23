Жах у школі: хлопчика з аутизмом тримали в дерев’яній клітці для собак (фото)

Дерев’яна клітка у школі, в якій утримували хлопчика за аутизмом / © Mirror

У штаті Нью-Йорк батьки 8-річного хлопчика з аутизмом звинувачують школу у використанні дерев’яної клітки для обмеження свободи сина. Дитина, яка не розмовляє, відчуває сильний стрес лише від фотографій цієї конструкції.

Про це пише Mirror.

Ронда Гарроу та Джейкоб Санді подали офіційне повідомлення про намір звернутися до суду з позовом проти шкільного округу у Нью-Йорку. У заяві зазначено, що про існування дерев’яної конструкції вони дізналися лише у грудні. Серед відповідачів у справі — Центральний шкільний округ Salmon River, його рада з питань освіти, колишній суперінтендант Стенлі Гарпер і голова шкільної ради Джейсон Броквей.

Навіщо хлопчика поміщали у клітку і що каже школа?

«Я почуваюся зрадженою. Вони скористалися його інвалідністю, бо він не може захистити себе, не може постояти за себе. Єдине, що він може — кричати, плакати або намагатися втекти. І я відчуваю, що саме тому вони зробили цю коробку — щоб заштовхнути його туди і просто зачинити двері», — розповіла Гарроу.

Про наявність клітки жінка дізналася від колишнього члена шкільної ради у Facebook, який оприлюднив світлини так званої «таймаутної» конструкції, намагаючись привернути увагу громадськості.

Згідно з матеріалами справи, Джейкоб Санді зустрічався з директоркою школи Mohawk Алісон Бенедикт. Вона підтвердила існування коробки та заявила, що її виготовили спеціально для цього учня. Водночас, за словами батьків, директорка заперечила, що школа коли-небудь застосовувала цю конструкцію або утримувала в ній дитину.

Після зустрічі батьки також звернулися до племінної поліції St. Regis Mohawk. У позовній заяві наголошується, що «хоча згодом округ визнав існування щонайменше 3 — 4 таких коробок загалом у школах Salmon River і Mohawk, там стверджували, що ці так звані „коробки“ не використовувалися та/або що батьки нібито знали про них і погоджувалися. Однак ніхто ніколи не інформував батьків M.J.S. (дитини) про їхнє існування ані в будь-якій зі шкіл, ані в класі M.J.S.».

Дерев’яна клітка у школі, в якій утримували хлопчика за аутизмом / © Mirror

У якому стані хлопчик зараз?

Адвокат родини Грег Рінкі повідомив, що хлопчик має аутизм і є невербальним, однак проявляв сильний стрес під час перегляду фотографій цієї коробки. За його словами, дитина не бажає відвідувати школу, а після переведення до іншого навчального закладу в межах округу клітку, ймовірно, перемістили разом із ним.

У позові зазначається, що хлопчик та його батьки зазнали «економічних втрат і емоційної шкоди, частина яких може мати постійний характер».

Рада з питань освіти шкільного округу розпочала внутрішнє розслідування за цими звинуваченнями. Директорку та кількох інших працівників тимчасово відсторонили від виконання обов’язків на період перевірки.

