Захарова обурилася через входження українських військових літаків до повітряного простору Румунії

Речниця МЗС РФ Марія Захарова / © Associated Press

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Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова цинічно заявила, що Румунія «не думає про ризики», надто спокійно реагуючи на порушення повітряного простору українськими військовими літаками.

Як повідомляє румунське видання Digi24, речниця російського зовнішньополітичного відомства мала на увазі інцидент, який стався у ніч проти 21 липня біля українсько-румунського кордону.

У своїй заяві на брифінгу в четвер, 24 липня, Захарова обурилася реакцією Бухареста на входження в повітряний простір країни чотирьох українських військових літаків, які рятувалися від російських атак на інфраструктуру аеропортів на заході України.

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Представниця держави-агресорки нахабно заявила, що заспокійливі повідомлення про відсутність загрози з боку українських літаків для цивільного населення різко контрастують із заявами про уламки російських БПЛА, які, за її словами, «з невідомих причин опинилися на території Румунії».

«Підтвердження Міністерством оборони Румунії того, що повітряний простір країни використовувався Повітряними силами України для розосередження літаків, щоб уникнути втрат „на землі“, чудово вписується в офіційну логіку Бухареста, який послідовно підтримує київський режим», — сказала Захарова.

За інформацією румунського видання, раніше Міністерство оборони Румунії повідомило, що в ніч проти 21 липня, близько 03:00 системи радіолокаційного спостереження зафіксували повітряні цілі, що рухалися на різних траєкторіях польоту в повітряному просторі України, на північ від кордону з Румунією, поблизу району Марамуреш — Сучава.

Українська влада підтвердила, що вжила заходів для розосередження військових літаків з аеродромів на заході України після масованих атак Російської Федерації на інфраструктуру українських аеропортів.

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«Під час операцій, що проводилися між 03:30 та 06:00, було виявлено 12 українських повітряних цілей, що перебували в повітряному просторі України на північ від кордону з Румунією. Чотири з них ненавмисно на кілька хвилин увійшли до повітряного простору нашої країни, не становлячи реальної загрози національній безпеці, життю людей чи румунській спадщині», — йдеться у повідомленні румунського міністерства оборони.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 21 липня, сусідня Польща підняла авіацію через удари Російської Федерації по Україні.

Тієї ночі Івано-Франківськ зазнав найбільшого комбінованого російського удару ракет і «Шахедів».