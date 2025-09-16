"Захід-2025": Лукашенко урочисто заявив про ядерний сценарій на маневрах

Очільник РБ Олександр Лукашенко / © Associated Press

Спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025» завершилися, проте їхній формат виявився значно скромнішим, ніж очікувалося.

Про це пише NEXTA — опозиційний білоруський канал.

Під час підбиття підсумків очільник РБ Олександр Лукашенко з келихом шампанського заявив, що на маневрах відпрацьовували сценарії з «атомними боєголовками».

«Навчання, що проходять на території Білорусі — планові російсько-білоруські навчання. І ми відпрацьовуємо там все. Вони теж це знають, ми цього не приховуємо: від стрільби зі стрілецької зброї до атомних боєголовок», — сказав Лукашенко.

Разом із тим, у суспільстві навчання викликали неоднозначну реакцію. Частина проросійських коментаторів розкритикувала їх, назвавши «цирковою постановкою».

У білоруському Генштабі навіть повідомили про розгортання нового комплексу під назвою «Орешнік», однак жодних фото чи відео, які б це підтверджували, не оприлюднили.

Чи залишаться російські війська в Білорусі

Одним із головних питань після завершення навчань залишається подальша присутність російських військових.

Нагадаємо, що після аналогічних маневрів у 2022 році саме з білоруської території РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

На тлі цього в Європі зростають побоювання, що 30 тис. військових, залучених до маневрів, можуть бути використані для нападу на одну з країн НАТО. За аналогією з тим, як Росія вторглася в Україну після навчань «Захід-2021».