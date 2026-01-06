Захід готує реальні гарантії безпеки для України: що пропонують Франція, Британія та Туреччина

«Коаліція охочих» просуває ідею введення миротворчих сил в Україну / © Associated Press

Поки в кулуарах світової політики обговорюють можливі мирні угоди, ключові європейські союзники України готують план фізичного гарантування безпеки. У Парижі, де проходить саміт «коаліції охочих», на столі опинилася пропозиція про введення на територію України іноземних військ.

Про це повідомляє Le Monde.

Завдання для миротворців

За інформацією джерел, Франція, Велика Британія та Туреччина спільно захищатимуть ідею розгортання миротворчих сил в Україні.

Попередній план має такий вигляд:

Чисельність: місія може налічувати від 15 000 до 20 000 солдатів, а за певних умов — до 30 000 .

Розподіл ролей: основу сухопутного контингенту забезпечать Франція та Велика Британія. Туреччина візьме на себе відповідальність за морську безпеку в Чорному морі .

Локація: війська будуть переважно розгорнуті на заході України.

Сполучені Штати, хоча й не планують відправляти своїх солдатів, можуть надати важливу підтримку у сферах логістики та розвідки.

Юридичні гарантії замість слів

Нагадаємо, крім заяв щодо фізичної присутності, союзники готові закріпити свої обіцянки на папері. Агентство Reuters ознайомилося з проєктом декларації «коаліції охочих», у якому йдеться про створення системи політично та юридично зобов’язувальних гарантій.

Мета — чітко прописати дії у разі майбутнього збройного нападу Росії.

«Ці зобов’язання можуть охоплювати використання військового потенціалу, підтримку розвідкою та логістикою, а також запровадження додаткових санкцій», — йдеться в документі.