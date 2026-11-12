Захід має всі важелі проти Росії, але Трамп однаково йде назустріч Путіну — The Telegraph

Дональд Трамп і Путін / © ТСН

Реклама

Президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війни в Україні та Ірані, однак його готовність до компромісів може призвести до поступок Москві й Тегерану саме тоді, коли Захід має сильні позиції для тиску на обидві країни.

Таку оцінку наводить The Telegraph.

Реклама

Видання звертає увагу, що під час нових переговорів щодо України обговорюються варіанти, які можуть передбачати перегляд територіального питання відповідно до російських вимог.

Реклама

Зокрема, під час переговорів цього тижня в Абу-Дабі за участі делегацій США, України та Росії, за даними The Telegraph, серед можливих варіантів розглядали пропозиції щодо майбутніх кордонів України.

Перед цими переговорами Трамп заявив, що після війни Україна матиме «іншу форму». Американські чиновники також стверджували, що Київ нібито готовий проявити певну гнучкість у територіальному питанні.

Українська делегація це заперечила.

«Ми ніколи не обговорювали жодних поступок щодо територій, окупованих Росією. Україна ніколи не визнає їх ні де-факто, ні де-юре», — заявили українські представники.

Реклама

Чого, за оцінкою видання, домагається Путін

The Telegraph пише, що Володимир Путін, навіть не маючи можливості реалізувати всі початкові цілі вторгнення, продовжує вимагати повного контролю над Донбасом.

Особливе значення, на думку авторів матеріалу, має так званий український «фортечний пояс» на Донеччині. Його передача Росії могла б послабити оборонні можливості України у разі нової агресії в майбутньому.

Водночас видання вважає, що Москва зараз не перебуває у становищі, яке дозволяло б їй диктувати умови.

Серед чинників тиску на Кремль називають дедалі ефективніші українські удари дронами та ракетами, а також вплив західних санкцій на російську економіку.

Реклама

The Telegraph: Захід міг би вимагати більшого

Автори матеріалу вважають, що саме такі обставини мали б використовуватися для отримання поступок від Росії за столом переговорів.

На їхню думку, Москва мала б зіткнутися з вимогами визнати невдачу повномасштабного вторгнення та компенсувати завдані Україні втрати — територіальні, людські та матеріальні.

Натомість, як стверджує The Telegraph, прагнення Трампа якомога швидше досягти домовленості може послабити переговорні позиції Заходу.

Подібну тенденцію видання бачить і у переговорах США з Іраном. Попри ослаблення Тегерана санкціями та ударами по його ядерній інфраструктурі, адміністрація Трампа, за оцінкою авторів, демонструє готовність до компромісного завершення конфлікту.

The Telegraph підсумовує, що бажання американського президента домогтися швидкого миру одночасно щодо України та Ірану може призвести до ситуації, коли Вашингтон не використає повною мірою наявні важелі тиску на Москву і Тегеран.

У США дедалі жорсткіше критикують підхід Трампа до Путіна

Раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст заявляв, що адміністрація Дональда Трампа за останні тижні зробила низку кроків назустріч Росії — від рішень щодо санкцій і дизельного пального до формату переговорів із Кремлем. Водночас, за його словами, Україна стикається з додатковими труднощами в отриманні військової допомоги.

The New York Times також писала, що спроби Вашингтона схилити Путіна до компромісу через економічні угоди та послаблення санкцій поки не змінили ключових вимог Кремля щодо України та європейської безпеки.

На цьому тлі в США зростає критика переговорної стратегії Трампа, зокрема й серед республіканців. Окремо експерти наголошують, що Москва продовжує вимагати не лише поступок від України, а й ширшого перегляду архітектури безпеки в Європі.

Новини партнерів