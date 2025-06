Захід побоюється, що протягом двох років зіткнеться з "жахливою подвійною війною" проти Росії та Китаю

Сі Цзіньпін та Володимир Путін. / © Associated Press

Британські військові керівники попереджають про загрозу масштабного конфлікту, який може вибухнути вже протягом наступних двох років. Мова йде про одночасну війну проти двох авторитарних супердержав — Росії та Китаю, які, на думку генералів, можуть координувати дії проти Заходу.

Про це пише Daily Mail.

Про це розповів генерал сер Патрік Сандерс, колишній глава британської армії, в інтерв’ю підкасту The Times The General and The Journalist. За його словами, Міністерство оборони Великої Британії вже розробляє сценарії та плани реагування на такий розвиток подій, включно з військовими навчаннями та “ігровими моделями”.

“Ми можемо опинитися в ситуації, коли так звані держави-осі — Росія і Китай, потенційно підтримані Іраном і Північною Кореєю, — скоординують зусилля для розв’язання війни на два фронти”, — наголосив Сандерс.

За його оцінкою, такий сценарій може початися з військової ескалації в Індо-Тихоокеанському регіоні — зокрема з вторгнення КНР на Тайвань. У відповідь США будуть змушені перекинути значну частину своїх сил до Азії, відкривши вікно можливостей для Кремля в Європі.

“Росія може скористатися ослабленням західної присутності в Європі й спробувати локальну агресію — наприклад, проти країн Балтії або на Півночі, скажімо, на архіпелазі Шпіцберген. Вони захоплять обмежену територію, сховаються за ядерною парасолькою й кинуть виклик НАТО”, — припускає генерал.

Сандерс підкреслює: якщо у випадку вторгнення Росії на територію держави-члена Альянсу НАТО не вживе заходів, це означатиме фактичний крах організації. Єдиний спосіб цього уникнути — масштабне й термінове переозброєння.

Тим часом у США міністр оборони Піт Гегсет закликав країни НАТО домовитися про значне збільшення військових витрат — зокрема для того, щоб задовольнити вимоги президента Дональда Трампа. На майбутньому саміті Альянсу в Гаазі 24–25 червня обговорюється компроміс: підвищити базові оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2032 року, ще 1,5% — спрямувати на суміжні сфери безпеки.

Однак деякі країни все ще не готові до таких витрат. Наприклад, прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер не пообіцяв довести витрати до 3% ВВП навіть до 2034 року.

Минулого тижня міністр оборони Німеччини рішуче попередив, що НАТО має бути готовим до можливого нападу з боку Росії протягом наступних чотирьох років.

Генерал Карстен Брейєр в інтерв’ю BBC заявив, що Росія становить “дуже серйозну загрозу” для західного оборонного альянсу — загрозу, якої він не бачив за понад 40 років військової служби.

За його словами, Кремль проводить стрімке нарощування озброєнь. Лише у 2024 році російський військово-промисловий комплекс випустив понад 1500 основних бойових танків і близько чотирьох мільйонів снарядів калібру 152 мм. Це значно перевищує потреби війни проти України, що, на думку Брейєра, свідчить про підготовку до потенційного конфлікту з НАТО.

“Ми бачимо не лише прагнення, але й системну підготовку до майбутнього нападу. У фокусі — країни Балтії”, — сказав генерал. За його словами, аналітики вважають, що ймовірне вікно загрози відкривається у 2029 році. Втім, він попередив, що Альянс має бути готовим до нападу вже зараз. “Ми повинні бути здатними воювати сьогодні ввечері”, — наголосив Брейєр.

Він також назвав Сувалкський коридор — стратегічний регіон між Польщею і Литвою, який відділяє Калінінградську область від Білорусі — однією з найуразливіших ділянок Альянсу.

“Коли перебуваєш у країнах Балтії, відчуття безпосередньої загрози з боку Росії дуже реальне. Це пронизує кожну розмову, кожне військове планування”, — додав він.

Паралельно зі зростанням загроз прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер оголосив нову стратегію переозброєння. В рамках оборонного огляду уряд планує побудувати 12 атомних підводних човнів і щонайменше шість заводів з виробництва боєприпасів. Нову програму оголошено під гаслом “готовність до бою”.

У Німеччині канцлер Фрідріх Мерц проштовхнув через Бундестаг пакет фінансування на суму 500 мільярдів євро — на оборону, інфраструктуру та спільні проєкти з Україною. Частина коштів піде на створення виробництва ракет великої дальності на українській території.

Сьогодні Мерц перебуває з візитом у Вашингтоні, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Основна мета переговорів — переконати Білий дім у збереженні політичної та військової підтримки Заходу України. Як зазначають джерела в Берліні, Мерц розраховує, що рекордні оборонні витрати Німеччини сподобаються Трампу й зміцнять особисту довіру між лідерами.

Особливу увагу викликала вчорашня телефонна розмова між Трампом і Путіним, яка, за даними дипломатичних джерел, відбулася в холодній тональності. Джерела в оточенні президента США стверджують, що він “вкрай розчарований” кремлівською риторикою та зволіканням Москви в питанні безпеки.

