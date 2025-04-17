Західні компанії не готові повертатися до Росії на умовах Кремля — Bloomberg

Західні компанії не готові повертатися в Росію на умовах Кремля.

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Володимир Путін доручив уряду створити нову правову основу для іноземних компаній, які в майбутньому можуть захотіти інвестувати в Росію.

Це, за даними Bloomberg, є найбільш конкретним сигналом того, що Москва готується до зняття санкцій і повернення західного бізнесу.

Проте, як зазначив один із кремлівських чиновників, “ніхто поки не стукає у двері”. Компанії, включно з тими, що не повністю залишили Росію, не поспішають відновлювати свою присутність у країні — навіть попри те, що президент США Дональд Трамп активно просуває ідею мирної угоди для завершення війни в Україні.

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Юристи, банкіри та консультанти з питань ризиків, які працювали в Росії, повідомили Bloomberg, що останніми тижнями до них зверталися клієнти з проханням оцінити потенційні варіанти повернення. Один із них сказав, що деякі компанії вже “планують сценарії”.

“Вони всі проводять комплексну перевірку”, — розповів Кріс Уіфер, керуючий партнер фірми Macro Advisory, яка спеціалізується на Росії. “З моменту інавгурації Трампа Росії приділяється набагато більше уваги”. Утім, за його словами, більшість компаній не розглядатимуть повернення без досягнення стійкої мирної угоди.

“Ніхто не хоче повернутися занадто рано, а потім знову піти”, — сказав Уіфер.

Нові пропозиції, підготовлені Міністерством фінансів РФ, передбачають локалізацію виробництва і передачу технологій як передумови повернення. Крім того, російському бізнесу планують надати право голосу щодо повернення іноземних компаній у деякі сектори.

Голова комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков заявив, що іноземним інвесторам запропонують вигідні умови, але компаніям, які пішли з Росії і тепер хочуть повернути бізнес за низькою ціною, доведеться заплатити повну ринкову вартість.

Путін також наголосив у березні, що не дозволить повернення активів за “непридатною ціною”. Ця заява викликала сумніви щодо правомірності умов викупу, прописаних у контрактах виходу західних компаній.

Деякі фірми вже роблять перші кроки. Так, LG Electronics провела тестовий запуск свого заводу з виробництва побутової техніки в Росії. Ariston Holding NV відновить роботу на заводі після того, як Путін повернув підприємство італійській компанії.

Натомість для McDonald’s повернення буде складнішим. Компанія включила пункт про зворотний викуп у контракт із російським ліцензіатом Олександром Говором, однак, за нинішніх умов, реалізувати його буде непросто. Мережа, що працює на місці колишніх ресторанів McDonald’s під назвою “Смачно і точка”, у 2023 році збільшила виручку вдвічі — до 187 млрд рублів. McDonald’s відмовилася коментувати питання можливого повернення.

У низці випадків західні компанії залишали свої активи в Росії практично за безцінь. Зокрема, Hyundai Motor Co. у 2023 році передала контроль над двома заводами, які вона співволоділа з Kia, за символічну суму — лише 111 доларів. При цьому компанія зберегла право переважного викупу. Генеральний директор Kia Corp Хо Сон Сон в квітневому інтерв’ю зазначив, що Hyundai Kia Automotive Group уважно стежить за ситуацією, а також за можливими санкційними наслідками, які можуть виникнути у разі повернення на російський ринок.

Поки одні гравці залишаються обережними, Кремль продовжує свої зусилля з налагодження економічних контактів. Спецпредставник Володимира Путіна з економічних зв’язків Кирило Дмитрієв у квітні провів зустріч у Москві з представниками Американської торгової палати. За його словами, у зустрічі взяли участь понад 150 представників американських компаній, які продовжують працювати в Росії.

Як зазначає Bloomberg, перспективи повернення компаній на російський ринок суттєво відрізняються від періоду 1990-х і 2000-х років, коли іноземний бізнес міг розраховувати на надприбутки.

“Рівняння ризику та винагороди змінилося”, — заявив Чарльз Хеккер, автор книги Zero Sum, в якій описується досвід міжнародного бізнесу в пострадянській Росії.

“Зараз я не думаю, що якась компанія може передбачати ту золоту копальню, яку вони знайшли в попередні десятиліття”.

Раніше повідомлялось, що Москва звернулася до Вашингтона з проханням дозволити купівлю літаків Boeing за рахунок заморожених російських державних активів.