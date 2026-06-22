Західну Європу накрила аномальна спека: температура перевищує 40°C, є жертви

Спека / © Associated Press

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Країни Західної Європи переживають потужну хвилю спеки, яка вже б’є температурні рекорди та впливає на повсякденне життя. Вже повідомляється про кілька смертей серед літніх людей, які пов’язують із високими температурами.

Про це повідомляє The Guardian.

Зокрема, у Франції майже половину регіонів перевели на найвищий рівень небезпеки. Влада закликає людей уникати сонця, пити більше води та обмежити фізичну активність.

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За даними метеорологів, температура по всій західній та центральній Франції, ймовірно, перевищить 40°C з понеділка вдень. Стовпчики термометрів сягнуть 43°C у Бордо, 41°C у Ліможі, 40°C у Тулузі та Турі та 39°C у Парижі. Показники продовжать зростати до кінця тижня.

«Багато людей постраждають, бо тіла страждають від накопичення високих температур», — сказала Стефані Ріст, міністр охорони здоров’я Франції.

Країна вдається до скорочення занять та закриття шкіл. Також скасовуються залізничні рейси.

У південно-західному регіоні Жиронда місцеві чиновники заявили, що смерть трьох людей віком від 80 до 95 років у неділю частково сталася через сильну спеку. Екстрені служби повідомили, що 10 людей, включаючи 13-річного хлопчика, потонули внаслідок нещасних випадків під час купання.

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Наслідки спеки відчутні і в інших країнах. В Іспанії температура місцями сягає 44°C, через що скасовують масові заходи. У Німеччині через погодні умови зупиняли спортивні події, а в Бельгії порушено рух поїздів через ризик технічних несправностей.

«У Великій Британії національна метеорологічна служба Метеорологічного бюро оголосила попередження про „екстремальну спеку“ для більшої частини південної Англії та деяких районів Уельсу з понеділка до четверга, прогнозуючи температуру 38°C. Поточний денний рекорд червня становить 35,6°C, встановлений у 1976 році», — пише видання.

Метеорологи попереджають: такі хвилі спеки стають дедалі частішими та інтенсивнішими через глобальне потепління, і подібні екстремальні температури можуть траплятися не лише в розпал літа.

Як ми писали, у країнах Європи фіксують масштабну хвилю спеки, під час якої температура подекуди піднімається до +40°C і вище. Кліматологиня застерігає, що такі погодні явища можуть вплинути і на Україну. Зокрема, йдеться про частіші періоди сильної спеки та загальне підвищення температур. Фахівці констатують, що екстремальна спека поступово перетворюється на звичне явище для європейського континенту.

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