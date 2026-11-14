Західний бізнес змушують оплачувати війну проти України: Росія перетворює конфісковані активи на зброю

Відомі іноземні компанії мимоволі фінансують російську армію / © Колаж ТСН.ua

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Російська влада фактично перетворює захоплений західний бізнес на джерело ресурсів для війни проти України. Щонайменше шість компаній, чиї російські активи перейшли під контроль призначених Кремлем керівників, перерахували загалом близько 7,1 млрд рублів — приблизно 86,9 млн доларів — на підтримку російських військових.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Які західні компанії фінансують російську армію

За даними Bloomberg, серед компаній, чиї російські підрозділи спрямували кошти на військові потреби РФ, — нідерландський виробник фарб AkzoNobel, італійська компанія з виробництва електрообладнання DKC, польський виробник упаковки Can-Pack, пивоварна AB InBev Efes, німецька торгова мережа Metro та данський виробник теплоізоляційних матеріалів Rockwool.

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Гроші переважно надходили до організації «Народний фронт», яка реалізує програму «Все для перемоги!». Зібрані кошти використовували для закупівлі безпілотників, квадроциклів, засобів зв’язку та іншого обладнання для російських військових, які воюють проти України.

Водночас материнські компанії не обов’язково контролюють ці перерахування. Представник AkzoNobel заявив Bloomberg, що нідерландська штаб-квартира втратила можливість відстежувати діяльність своїх підприємств у Росії та дізнається про їхні дії з повідомлень у медіа.

Як Кремль отримує контроль над західним бізнесом

Механізм так званого тимчасового управління Володимир Путін запровадив указом у квітні 2023 року. Він дозволяє російській владі передавати під контроль призначених керівників майно, акції та частки компаній, пов’язаних із державами, які Москва вважає «недружніми».

Формально іноземні власники можуть зберігати право власності, однак фактично втрачають можливість керувати своїми підприємствами та контролювати їхню діяльність. Такий механізм Кремль застосовує на тлі зростання військових витрат і дефіциту російського бюджету.

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ISW раніше оцінював, що вилучення європейських активів допомагає Кремлю отримувати тимчасові фінансові ресурси, поки витрати на війну продовжують зростати.

Західний бізнес під контролем Кремля — останні новини

У вересні Кремль поширив механізм тимчасового управління на російські активи швейцарської Nestlé та французької Auchan, а також мережі Lemana Pro, колишньої Leroy Merlin. Контроль над підприємствами передали маловідомій московській структурі «Л.Е.В. Менеджмент», керівником якої став колишній високопосадовець МВС РФ. Так російська влада встановила контроль над бізнесом Nestlé та Auchan, хоча формально компанії залишалися іноземними власниками.

Наприкінці жовтня стало відомо, що російський підрозділ німецької торговельної мережі Metro перерахував один мільярд рублів до фонду допомоги армії РФ. Ці гроші мали піти на закупівлю дронів, автомобілів і засобів зв’язку. У німецькій штаб-квартирі компанії від цієї пожертви відмежувалися. На тлі зростання військових витрат Кремль одночасно шукає нові джерела доходів і запроваджує додаткові фінансові побори з бізнесу та громадян.

На початку листопада російська влада взяла під контроль уже сім юридичних осіб японської корпорації Japan Tobacco International. Йдеться про підприємства, пов’язані з виробництвом сигарет, обробленням тютюнової сировини та управлінням бізнесом. Японське МЗС висловило Москві протест, а акції Japan Tobacco на тлі новин впали на 19,3%. Це стало ще одним прикладом того, як Кремль поширює контроль на іноземні активи.

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