Світ
Світ
268
1 хв

Жахлива ДТП у Польщі: серед загиблих п’ять українців

У Польщі напередодні Різдва сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули шестеро людей.

Ігор Бережанський
У Польщі сталася ДТП

У Польщі сталася ДТП / © inpoland

У населеному пункті Зеленціни поблизу міста Бжег вранці 23 грудня сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів.

Про це повідомив речник районної прокуратури в Ополі Станіслав Бар.

За даними слідства, зіткнення відбулося на перехресті двох національних доріг. За невстановлених наразі обставин лоб у лоб зіткнулися автомобілі Ford Kuga та Volkswagen Passat.

За кермом Ford перебував 59-річний мешканець Бжега, який загинув на місці події. Від потужного удару автомобіль Volkswagen загорівся.

У результаті аварії загинули водій Ford та п’ятеро пасажирів Volkswagen Passat. За попередньою інформацією прокуратури, пасажирами Passat могли бути громадяни України.

Для встановлення особистостей загиблих, імовірно, доведеться проводити ДНК-експертизи. Розтин тіл запланований на понеділок. До завершення роботи експерта з реконструкції ДТП прокуратура утримується від коментарів щодо причин та обставин аварії.

У Головному управлінні Національної поліції Польщі зазначили, що з 24 по 26 грудня в країні сталося 99 дорожньо-транспортних пригод. Більшість із них, за даними правоохоронців, пов’язані зі складними погодними умовами.

Раніше повідомлялося, що на Київщині поліцейські розслідують обставини ДТП в Сквирській громаді, у якій загинув пасажир.

Ми раніше інформували, що поліцейська, підозрювана у вчиненні смертельного наїзду на 6-річну дівчинку в Прилуках, вийшла з-під варти.

