"Жахлива іронія": чому Захід не визнає агресію Росії, — думка генерала

«Альянс сховав голову в пісок»: австралійський генерал пояснив, чому НАТО не визнає, що воює проти РФ

Австралійський генерал: «Росія воює із Заходом, але боїться напасти на столиці країн НАТО»

Росія вже багато років воює з Заходом. Проте напасти відкрито на котрусь з європейських столиць країн-членів НАТО не наважиться.

Таку думку висловив генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, військовий екперт Мік Раян в інтерв’ю «24 каналу».

«Жахлива іронія полягає у тому, що Путін та всі члені його адміністрації наголошують, що Росія вже перебуває у стані війни з НАТО. Тоді як Альянс, з початку війни, немовби сховав голову у пісок, стверджуючи, що не воює з Москвою», — зауважив експерт.

Раян наголосив, що насправді реальність полягає в тому, що Росія вже багато років воює з Заходом. Проте Захід відмовляється відкрито визнати, що Москва проводить наймасштабнішу підривну та диверсійну кампанію по усій Європі з часів Другої світової війни.

«Утім, насправді важко уявити щось коротше, ніж напад Росії на якусь європейську столицю», — каже генерал.

Коли Раяна відкрито запитали, чи може РФ напасти на котрусь з країна НАТО, він відповів ухильно.

«Росія у складному економічному становищі, Європа значно багатша, більша та боєздатніша. Але з якоїсь причини на Заході — не лише в Європі, але й в інших країнах — втратили впевненість у власній здатності дати відсіч авторитарній агресії, гібридній війні. Нам потрібно повернути впевненість у тому, що ми можемо захистити демократії, так само як Україна захищає свою державу. Україна показала нам шлях, але ми ще не повернулися туди», — сказав військовий експерт.

Раніше Мік Раян пояснив, чому вторгнення російський дронів до Польщі не стане вирішальною подією у конфлікті НАТО з РФ.

