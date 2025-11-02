Жахлива пожежа в магазині: загинуло понад 20 осіб

На місці трагедії / © Associated Press

У Мексиці сталася смертельна пожежа в одному з магазинів, унаслідок якої, за даними місцевих ЗМІ, загинули 22 особи.

Про це повідомляє El Universal.

За даними видання, ще 12 осіб отримали опіки різного ступеня важкості та були доправлені до лікарні. Як зазначається, полум’я охопило будівлю після вибуху.

Вогонь розгорівся біля входу до торговельного приміщення, велика кількість покупців була заблокована всередині, уточнили в пожежних службах. Займання вдалося локалізувати та запобігти поширенню полум’я на сусідні будівлі.

Почалося розслідування події. Попередня версія — технічна несправність.

Видання Reuters зазначає, що серед загиблих є діти.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум висловила співчуття родинам загиблих та доручила міністру внутрішніх справ доправити команди для допомоги постраждалим і їхнім сім’ям.

Нагадаємо, у муніципалітеті Сапопон мексиканського штату Халіско було виявлено таємне поховання — 48 мішків з людськими останками.