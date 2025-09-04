Жахлива трагедія на річці: десятки людей загинули, коли човен врізався у підводну перешкоду

На річці Нігер триває пошукова опрація після затоплення пасажирського човна

Вранці вівторка, 2 вересня, на річці Нігер сталася жахлива трагедія, жертвами якої стали понад три десятки людей. За даними Національного агентства з надзвичайних ситуацій (Nema), перевантажений човен перевозив близько 100 пасажирів, серед яких були жінки та діти. Вони прямували до сусіднього села, щоб відвідати родину померлої людини.

Про це пише BBC.

«Ми змогли дістати 32 тіла з річки. Човен також підняли та відвезли», — розповів місцевий голова району Са’аду Інуве Мухаммад, додавши, що пошукова операція досі триває.

Понад 50 пасажирів затонулого човна вдалося врятувати, вісім людей досі вважаються зниклими безвісти.

Водні подорожі є популярними серед населення Нігерії, оскільки це найшвидший і найдешевший спосіб пересування. Водночас подібні аварії є досить поширеним явищем у країні. Найчастіші причини — перевантаження суден, погане регулювання та недостатні заходи безпеки.

Уряд намагається боротися з цією проблемою шляхом створення команд «водних маршалів», які мають запобігати перевантаженню та забезпечувати пасажирів рятувальними жилетами.

«Можливо, „водні маршали“ не були на чергуванні, коли цей човен відправився в дорогу», — сказав Абдуллахі Баба Ара, представник Nema, додавши, що розслідування вже почалося.

Попри те, що влада зробила носіння рятувальних жилетів обов’язковим під час водних подорожей, це правило часто ігнорується місцевими мешканцями. Тільки за останній рік в країні сталися кілька великих трагедій на воді.

Минулого місяця близько 25 людей зникли безвісти після аналогічного інциденту. У грудні минулого року 54 тіла було знайдено після того, як затонув човен, на борту якого могло перебувати понад 200 пасажирів.

Міністерство морської економіки нещодавно створило «Спеціальний комітет із запобігання нещасним випадкам на човнах» і оголосило про розподіл 42 000 рятувальних жилетів. Також була запущена кампанія під гаслом «Немає жилета — немає поїздки». Однак, як показує практика, подібні заходи виявились неефективними.

