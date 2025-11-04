Жахлива трагедія на відпочинку: батько і син загинули від нападy шершнів

Відпустка закініилась трагічно / © Pixabay

На курорті в Лаосі під час екстремальної розваги — спуску на зіплайні — загинули 47-річний американець Деніел Овен та його 15-річний син Купер. Обох смертельно покусав рій азійських велетенських шершнів, які вжалили їх понад сотню разів.

Про це повідомляє Daily Express.

Трагедія сталася 15 жовтня під час відпочинку родини в одному з туристичних парків. Батько й син саме спускалися з дерева на тросі, коли на них раптово напали комахи.

Свідки події розповіли, що шершні буквально «накрили» обох, і за лічені секунди вони отримали десятки укусів. Постраждалих оперативно доставили до клініки Phakan Arocavet, де медики намагалися врятувати їхнє життя.

За словами лікаря Фаномсая Пхакана, який першим оглядав потерпілих, їхні тіла були всуціль вкриті червоними плямами від укусів.

«Я ніколи не бачив настільки важких випадків. Обидва були в жалюгідному стані — понад сто укусів на тілі, сильний біль, різке падіння тиску. Ми розуміли, що ситуація критична», — розповів лікар.

Попри зусилля медиків, і батько, і син померли через кілька годин після госпіталізації. За попередніми висновками, причиною смерті стало масове отруєння токсином, який у великих дозах уражає нервову систему та руйнує тканини. Медики зазначають, що симптомів анафілактичного шоку, який часто супроводжує укуси ос чи шершнів, у постраждалих не спостерігалося.

Деніел Овен обіймав посаду директора міжнародної школи QSI International School of Haiphong, що входить до мережі приватних закладів Quality Schools International. Він понад 18 років працював у системі QSI, очолюючи різні школи у світі.

У заяві, оприлюдненій компанією, зазначено: «Ми глибоко сумуємо через раптову смерть Дена Овена та його сина Купера. Ден присвятив своє життя освіті, надихаючи колег і учнів своєю відданістю та людяністю. Його відхід — велика втрата для нашої спільноти».

Фахівці наголошують, що укуси азійських велетенських шершнів можуть бути смертельними навіть для здорової людини. Їхня отрута містить ферменти, здатні уражати нервову систему й викликати некроз тканин. Найчастіше летальні випадки трапляються не через токсичність, а через алергічні реакції організму.

Біологи нагадують: шершні зазвичай не нападають першими, проте стають надзвичайно агресивними, якщо відчувають загрозу своїм гніздам.

