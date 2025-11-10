Жахлива залізнична аварія: два потяги зіштовхнулися, десятки постраждали

Аварія потягів

Реклама

Увечері 9 листопада в Словаччині на залізничному коридорі між Братиславою та Пезінком зіткнулися два пасажирські потяги.

Про це повідомляє видання Aktuality з посиланням на поліцію та Міністерство внутрішніх справ країни.

За попередньою інформацією, один потяг врізався у задню частину іншого. У момент зіткнення у вагонах перебувало близько 800 людей, більшість із них — студенти.

Реклама

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток під час брифінгу підтвердив, що 11 осіб були госпіталізовані, ще десятки дістали легкі травми.

«В обох потягах перебувало близько 800 пасажирів, і обидва були повні студентів», — повідомив він.

Голова Пожежно-рятувальної служби Словаччини Адріан Міфковіч уточнив, що більшість постраждалих отримали переломи та забої, однак не виключено, що частина травм проявиться згодом.

«Через фізичні процеси, що виникають під час раптової зупинки потяга, деякі симптоми можуть з’явитися навіть наступного дня», — пояснив він.

Реклама

На місці аварії працюють рятувальники, поліція та медики. Розпочато розслідування причин інциденту.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах швидкісний поїзд із 400 пасажирами на борту врізався у вантажівку з фруктами, яка застрягла на залізничному переїзді.

Ми раніше інформували, що на залізниці в Словаччині, в окрузі Рожнява, поблизу села Яблонов-над-Турньоу, зіткнулися два швидкісні потяги.