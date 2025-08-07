Жахливе вбивство подружжя яхтсменів: суддя була шокована подробицями злочину

Зловмисники штурмом захопили яхту та викинули її власників у море

Реклама

Американська пара, Кеті Брендел та Ральф Хендрі, які подорожували на яхті Карибським морем, стали жертвами жахливого злочину. Їхня яхта була захоплена трьома втікачами-в’язнями, а тіла подружжя так і не знайшли. Суддя назвала цей злочин найжахливішим у своїй кар’єрі, однак вирок обурив близьких жертв.

Про це пише видання Daily Mail.

Жахливий злочин в Карибському морі

Кеті Брендел, 71 рік, та її чоловік Ральф Хендрі, 66 років, вперше вирушили в Карибське море. Їхня 14-метрова яхта під назвою Simplicity була захоплена трьома втікачами-в’язнями 18 лютого 2024 року біля берегів Гренади. Один зі злочинців зґвалтував Кеті Брендел, після чого подружжя, зі зв’язаними руками та кляпами в роті, викинули в море. Коли Ральф Хендрі намагався відплисти, злочинці навмисно наїхали на нього яхтою. Тіла подружжя так і не знайшли.

Реклама

Трьох втікачів, яких раніше засудили за пограбування та зґвалтування, затримали невдовзі після вбивств. Минулого тижня суд Гренади виніс їм вирок.

Суддя Пола Гіффорд назвала цей злочин «найжахливішим» у своїй кар’єрі. Однак адвокати підсудних просили про поблажливість, посилаючись на бідність їхнього походження.

Вирок обурив близьких жертв

Рон Мітчелл, якого звинуватили у керівництві злочинною групою, отримав два довічних терміни. Його спільник Атіба Станіслаус був засуджений на 60 років за ненавмисне вбивство та на майже 18 років за зґвалтування, а також інші злочини. Третій злочинець, Тревон Робертсон, отримав 56 років за ненавмисне вбивство та інші злочини.

Подруга загиблих, Теммі Сіссон, яка подорожувала з ними частину шляху, була «обурена» таким результатом.

Реклама

«Я ніколи не була прихильницею смертної кари, але цього разу я її підтримую. Це мало б стати великим посланням для всієї яхтової спільноти. Не повинно було бути ніяких торгів. Люди, які це зробили, не є людьми», — заявила вона.

Безпека в регіоні: думки експертів

Цей випадок сколихнув спільноту яхтсменів та викликав питання щодо безпеки в Карибському морі. Хоча Гренада все ще вважається відносно безпечною, інші країни регіону, наприклад, Ямайка, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія та Багамські острови, мають одні з найвищих у світі показників убивств. Через це у березні 2024 року Держдепартамент США випустив попередження для туристів на Багамах, закликаючи їх бути більш обережними.

Колишній президент яхт-клубу Salty Dawg Sailing Association, Боб Осборн, вважає такі ризики «поодинокими», зазначаючи, що більшість яхтсменів залишаються в безпеці, якщо дотримуються запобіжних заходів.

Однак Теммі Сіссон заявила, що після цього випадку вона не може змусити себе повернутися до Карибського моря.

Реклама

«Це жахливе відчуття, яке досі не відпускає багатьох із нас. Я не знаю, коли мені стане легше», — зізналася вона.

Нагадаємо, двоє чоловіків знайшли на березі Ірландії пляшку з листом, у якому йшлося про допомогу, поранення і трьох людей. Текст нагадує історію зниклого тайванського судна з індонезійським екіпажем.