«Жахливо справляється»: Трам заявив, що Мерц має «проблеми з Україною»

Дональд Трамп і Фрідріх Мерц. Архівне фото

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вдруге за добу накинувся з критикою на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його заяву, що Іран принизив США.

Про це глава Білого дому сказав у розмові з журналістами.

Він повторив, що Мерц має більше часу приділяти припиненню війни в Україні та справам у Німеччині, а не війні в Ірані. Трамп звинуватив німецького канцлера, що той «жахливо справляється зі своїми обов’язками».

«Він (Фрідріх Мерц — Ред.) має проблеми з імміграцією, проблеми з енергетикою, має проблеми всіх мастей. І має велику проблему з Україною, бо вони втягнуті в цей хаос. І він критикував мене за всю цю історію з Іраном, але я запитав: „Ви б хотіли, щоб Іран мав ядерну зброю?“. Він відповів: Ні, не хотів би. Я сказав: „Ну, тоді я правий“. Він не мав відповіді на це», — заявив Трамп.

Зауважимо, що переказ Трампа нібито діалогу з Мерцем про ядерну зброю Ірану суперечить вчорашній заяві американського президента, коли Трамп звинуватив Мерца, що той «вважає, що Ірану нормально мати ядерну зброю». Сам канцлер ФРН раніше не заявляв про підтримку ядерного озброєння Ірану.

Нагадаємо, Дональд Трамп на сторінці у TRUTH Social також порадив Мерцу приділяти більше уваги війні в Україні і внутрішнім проблемам Німеччини замість Ірану.

Раніше німецький лідер зазначив, що адміністрація Дональда Трампа не має чіткого стратегічного плану і додав, що Сполучені Штати принижуються перед Іраном у переговорах.

