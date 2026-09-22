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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Жахливий напад у школі: 11-річний учень із сокирою накинувся на 10-річну дівчинку

Школяр кілька разів ударив дівчинку — напад зупинив один з батьків, який став свідком інциденту.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Школа.

Школа / © Associated Press

У Польщі 10-річна дівчинка постраждала від нападу в школі. За даними поліції, на неї накинувся 11-річний учень.

Про це повідомляють видання Polsat News і RMF24 з посиланням на поліцію.

Речниця Підляського воєводського управління поліції Марта Родзік повідомила, що близько 8:00 на номер екстреної служби 112 надійшло повідомлення про інцидент в одній зі шкіл Колненського повіту.

За неофіційним повідомленням, учень п’ятого класу вийшов зі шкільного туалету з сокирою і кілька разів вдарив 10-річну дівчинку, яка стояла в коридорі. Він бив її по плечу, голові та руці.

Свідком нападу став один із батьків, який перебував у школі. Саме цей чоловік зупинив малолітнього нападника.

На місце викликали швидку допомогу. Дитина була притомна. Її доправили до Університетської дитячої клінічної лікарні в Білостоці.

Також на територію школи було викликано офіцерів. Вони затримали 11-річного хлопчика на місці нападу. Наразі проводиться розслідування усіх обставини інциденту.

Як повідомлялося, у польському Цмелюві поляк побив українця ланцюгом. Зазначається, що Марцін Д. скоїв жорстокий напад на громадянина України на ґрунті національної ненависті. У скоєному зловмисник зізнався, проте спробував виправдати свої дії нібито раптовою «амнезією». За скоєне рецидивісту загрожує тривалий термін ув’язнення.

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