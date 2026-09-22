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Жахливий напад у школі: 11-річний учень із сокирою накинувся на 10-річну дівчинку
Школяр кілька разів ударив дівчинку — напад зупинив один з батьків, який став свідком інциденту.
У Польщі 10-річна дівчинка постраждала від нападу в школі. За даними поліції, на неї накинувся 11-річний учень.
Про це повідомляють видання Polsat News і RMF24 з посиланням на поліцію.
Речниця Підляського воєводського управління поліції Марта Родзік повідомила, що близько 8:00 на номер екстреної служби 112 надійшло повідомлення про інцидент в одній зі шкіл Колненського повіту.
За неофіційним повідомленням, учень п’ятого класу вийшов зі шкільного туалету з сокирою і кілька разів вдарив 10-річну дівчинку, яка стояла в коридорі. Він бив її по плечу, голові та руці.
Свідком нападу став один із батьків, який перебував у школі. Саме цей чоловік зупинив малолітнього нападника.
На місце викликали швидку допомогу. Дитина була притомна. Її доправили до Університетської дитячої клінічної лікарні в Білостоці.
Також на територію школи було викликано офіцерів. Вони затримали 11-річного хлопчика на місці нападу. Наразі проводиться розслідування усіх обставини інциденту.
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